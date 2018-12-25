Mahkemeden Kılıçdaroğlu kararı

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle açılan davaya devam kararı verdi



Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluhakkında önemli bir karar aldı. Dokunulmazlıkların kaldırılması sonra Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bazı ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan dava açılmıştı. Bu yargılamaya bakan mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun yeniden vekil seçilmesini dikkate alarak, yargılamayı durdu(vekillik sonuna kadar). Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karar itiraz etti. İtirazı kabul eden Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı kaldırdı. Bu karar sonrası Kılıçdaroğlu’nun yargılaması devam edecek.

MAHKEME YARGILAMAYI DURDURMUŞTU

Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bazı ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından dava açılmıştı. Dava Ankara 4. Asliye Ceza mahkemesinde görülüyordu. Mahkeme CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yeniden milletvekili seçilmesini dikkate alarak, yargılamanın durdurulmasına karar verdi. Yani Kılıçdaroğlu’nun yargılanması vekillik döneminin sonuna bırakıldı.

AĞIR CEZA KARARI KALDIRDI

Bu karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı kabul ederek, yargılamanın durdurulması kararını kaldırdı. Kararın gerekçesinde; “20 Mayıs 2016 tarihinden önceki suçlar yönünden yasama dokunulmazlığının süresiz olarak kaldırılması Anayasa’nın geçici maddesi olarak, kabul edilmiş olduğundan sanığın yeniden milletvekili seçilmesinin bu suç yönünden dokunulmazlık kaldırılmasına yeterli olamayacağı kanaatine varılmakla; Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kovuşturmanın durdurulmasına dair kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir” denildi.

YARGILAMA DEVAM EDECEK

Dosya yeniden Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme bu karar sonrası Kılıçdaroğlu'nun yargılanmasına kaldığı yerden devam edecek.