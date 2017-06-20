Mahkemenin MHP kararına Akşener'den ilk yorum

MHP'nin muhalif isimlerinden Meral Akşener, tüzük kurultayının iptal edilmesine ve alınan tüm kararların geçersiz sayılmasına dair mahkeme kararına ilişkin sosyal medyadan ilk değerlendirmeyi yaptı

Meral Akşener konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde, "Kongre iptal oldu. Tam 10 dakikada dava bitti. 10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi. 700 delegenin iradesi yok sayıldı. Adaletin ruhuna El Fatiha" dedi.





Mahkemeden flaş MHP kararı ! Tüzük kurultayı iptal...

SİNAN OĞAN: MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Meral Akşener gibi kongre sürecinin ardından MHP’den ihraç edilen ‘adaylardan’ Sinan Oğan ise ‘mücadele sürecek’ vurgusu yaptı.



İşte Oğan’ın yaptığı ilk açıklama “Geçtiğimiz yıl yaptığımız kurultay AKP’nin talimatlandırılmış Hakimlerince iptal edildi. Kurultay kararları yok sayıldı. Bu karar göstermiştir ki, Türkiye’de Adalet iktidarın emrindedir. Adalet Hakimlerin vicdanları yerine Hükumetin talimatıyla yapılıyor. Dün FETÖ’nün emrine giren Adalet bugün AKP’nin emrindedir. Bugün en acil konu Adalet’i iktidar ve FETÖ tahakkümden kurtarmaktır. Adalet’i tahakkümden kurtarmadan Türkiye normalleşemeyecek, ülkede demokrasi sağlanamayacaktır. Talimatlandırılmış emir kulu hakimler ve mahkemeler MHP delegesinin özgür iradesinin üstünde değildir, olamaz. MHP’de Ülkücü İrade’yi hakim kılana ve Türkiye’de de Adaleti tesis edene kadar mücadelemiz sürecektir…”

LÜTFİ TÜRKKAN: BAZEN ŞER DEDİĞİNİZ, HAYIRA VESİLE OLUR…

MHP Kocaeli eski Milletvekili Lütfi Türkkan’dan Yargıtay’ın MHP kongre kararına tepki geldi. Türkkan, Yargıtay kararının kendileri için “süpriz olmadığını” belirterek, “ülkenin hangi süreçten geçtiği, adaletin hangi süreçten geçtiği belli. O yüzden şaşırmadık” diye konuştu. Türkkan, Sözcü’ye yaptığı açıklama “bazen şer bildiğiniz şeyler de hayırlara vesile olur” diye konuştu.

KORAY AYDIN: VİCDANLARI YARALAMIŞTIR

Mahkeme kararı ile ilgili son kongredeki adaylardan MHP’li Koray Aydın’dan da açıklama geldi. Aydın yazılı olarak yaptığı açıklamada “Ülkücü iradenin haklı talepleri karşısında, parti yönetiminin tutumu ve nihayetinde yargının bugün verdiği karar vicdanları yaralamıştır. Olağanüstü kurultay taleplerinin haksız şekilde engellenmesi, sadece Ülkücü Hareket için değil, Türk demokrasisi için de büyük kayıptır. Partiiçi demokrasiye darbe vuran ve hak arama yollarını tıkayan tutum ve kararlar, Türk siyasetinde kötü birer emsal olarak anılacaktır. Türk milleti, MHP ve Ülkücü Hareket için mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye azimli ve kararlıyız” dedi.