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  4. AK Parti'nin eksi anketçisi AK Parti'den ''rahatsız'' olan seçmen grubunu açıkladı

MAK Araştırma: ''18-30 yaş arası seçmen rahatsız!''

MAK Araştırma: ''18-30 yaş arası seçmen rahatsız!''

MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi Mehmet Ali Kulat, özellikle 18-30 yaş arası seçmenin AK Parti iktidarından rahatsız olduğunu söyleyerek iktidar partisinin 3'te 2 oranında oy kaybı olduğunu söyledi.

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Önümüzdeki seçimde AK Partililerin çocukları bile AK Partiye oy vermeyecek. Daha önce AK Parti'ye oy vermeyen ancak bu seçimde oyunu AK Parti'ye vermeyi düşünen bir Allah'ın kuluna rastlamadım” dedi. Kulat, Sözcü'den Deniz Ayhan'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“AK Parti yöneticilerinden bazılarının çocukları da artık babalarının partisine oy vermeyeceğini söylüyor. Ben gençlerle özel çalışıyorum. Farklı kademelerde pek çok AK Partili il, ilçe, genel merkez yöneticisi eski ve yeni milletvekilleri de bizzat çocukları için bu serzenişte bulunuyor. 18 -30 yaş grubu seçmen iktidardan rahatsız. Muhalefete de genel bir ilgi var. Bu seçmen çoğunlukla asabı bozuk seçmen.”

Kulat, Ankara Masası programında Fatih Atik'e yaptığı açıklamada ise “Şehirlerin varoşları çok mutlu değil. AK Parti'ye daha önce oy veren seçmenlerin 3'te 1'indeki oy kaybını net hissediyorsunuz'' dedi.  Türkiye'yi 8 bölgeli araştırdıklarına dikkat çeken Kulat, şöyle devam etti: “7 coğrafi bölge ve İstanbul. 18-29 yaş grubunda AK Parti hiçbir bölgede birinci parti değil. İller bazında var ama bölgesel olarak yok. Gençler, ciddi şekilde AK Parti'nin politikalarını yeterli bulmuyor.''

Etiketler seçim sçeim anketi anket sonuçları z kuşağı 18-30 yaş seçmen mehmet ali kulat
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