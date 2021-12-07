MAK Danışmanlık'tan flaş anket açıklaması: ''AK Parti ilk kez 30'un altında''

MAK Danışmanlık'ın kurucusu Mehmet Ali Kulat "Hemen her ay araştırma yapan bu firma ilk defa AK Parti'yi yüzde 30'un altında gördü" dedi.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin son dönemde yaptığı anketlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranındaki erime dikkati çekerken, MAK Danışmanlık'ın kurucusu Mehmet Ali Kulat "Hemen her ay araştırma yapan bu firma ilk defa AK Parti'yi yüzde 30'un altında gördü" açıklamasını yaptı.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin son dönemde yaptığı anketlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranındaki erime dikkati çekerken, söz konusu anketlerde Millet İttifakı'nın önde olduğu görülüyor.

MAK Danışmanlık'ın kurucusu Mehmet Ali Kulat, AK Parti'deki erimeyi gözler önene seren açıklamalarda bulundu.

"Yaklaşık, işte kaç yıldır MAK Danışmanlık varsa, bu kadar yıl içerisinde hemen hemen her ay araştırma yapan bu firma ilk defa AK Parti'yi yüzde 30'un altında gördü" diyen Kulat, "Kararsızlar dağılmaksızın yüzde 29,5 ile AK Parti çıktı, zaten yüzde 6,5'lik bir kararsız kalmıştı. Hem de oy vereceğini söyleyenlerin arasında, ilk defa oldu bu, yüzde 29,5" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETTE ORTAK DİL OLUŞMAYA BAŞLADI"

23 Derece isimli YouTube kanalına konuk olan Kulat, “CHP’nin Mersin mitinginin İstanbul ve Ankara mitingleri hariç son yılların en kalabalık mitingi olduğunu” ifade etti.

Açıklamalarında iki noktaya dikkat çeken Kulat, şunları söyledi:

"Muhalefette ciddi bir ortak dil oluşmaya başladı. Ötekileştirme yerine daha kucaklayıcı bir dil görmeye başladı. Birbirinden farklı partiler farklı yerlerde bir proje yürütüyorlar ama yürüyen proje sanki aynı partinin projesi gibi olmaya başladı. Bu muhalefet adına bir avantaj olarak düşünüyorum. Hemen hemen her partiden ciddi bir katılım var. Tabii sayıyı nereden hesaplıyorlar bilmiyorum ama benim arkadaşların bize aktardığı, epey de bilirler bu işi Gökhan Bey, benim oraya gönderdiğim arkadaşlarım, birkaç kişi var ki 50 miting görmüştür, yarısı da Tayyip Bey’in mitingidir. Son yılların en kalabalık mitingi olduğu söylendi. İstanbul ve Ankara mitingleri hariç."