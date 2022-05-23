Maltepe mitingi sonrası 'Kılıçdaroğlu aday olacak' iddialarına CHP'den yanıt

2023'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak?' sorusuna CHP'den bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a CHP'nin ses getiren Maltepe mitinginde Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali verdiği iddiaları üzerine yöneltilen bir soruya Öztrak '6'lı masa'ya işaret ederek yanıt verdi. "Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanı genel başkanımızın da içinde olduğu 6 lider tarafından ortak belirlenecektir" diyen Öztrak, "Dolayısıyla burada daha önce 6 lider, cumhurbaşkanının niteliklerini açıklamıştır. Bu niteliklere yoğunlaşmakta yarar vardır" ifadelerini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Öztrak, toplantı sırasında basın toplantısı düzenledi. Öztrak, hafta sonu Maltepe'de 'milletin sesi' metingini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Maltepe’deki demokrasi meydanında, umut vardı. Gülen, aydınlık yüzler vardı. Hak, hukuk ve adalet çağrıları vardı. Dostluk, kardeşlik ve özgürlük şarkıları vardı. Huzur ve bereket özlemi vardı. Haramilerin saltanatına son verme iradesi vardı. Ve o meydanda, ortak geleceğimizi beraberce inşa etme azmi ve kararlılığı vardı. Demokrasimize zehirli dişlerini, kirli tırnaklarını geçirme niyet ve hevesinde olanlara, cevap, Maltepe’deki demokrasi meydanından verildi" dedi.

"ÜLKEMİZİ İLK 20 EKONOMİ LİGİNDEN DÜŞÜRDÜLER"

Öztrak, Türkiye’de, 1923 yılından 2002’ye kadar, 57 hükümetin iş başında kaldığını belirterek, "79 yılda 57 hükümet, 713 milyar dolar kaynak kullandı. Bu 713 milyar dolarla; Osmanlı’nın dış borçları ödendi. Üstüne; Sümerbank, Tüpraş, Telekom, Petkim, Petlas kuruldu. Ereğli Demir-Çelik, İskenderun Demir-Çelik, çimento fabrikaları, gübre fabrikaları, şeker fabrikaları, limanlar, Keban, Atatürk, Karakaya Barajları, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ve daha nice saymakla bitmeyecek eserler inşa edildi. Türkiye sıfırdan ciddi bir sanayi alt yapısına kavuşturuldu. Geçmiş hükümetler 713 milyar dolar harcayarak, ülkeyi 1990’da dünyanın en büyük, 20 ekonomisi arasına soktu. Türkiye 1999’da da G-20 ligine davet edildi. Erdoğan hükümetleri 2002’de iş başı yaptı. Trilyonlarca dolar vergi topladı. İçeriden, dışarıdan gırtlağa kadar borçlandı. Atadan, deden kalan ne varsa sattılar savdılar. Kendinden önceki 57 hükümetin kullandığı kaynağın, yaklaşık 4 katını harcadılar. Kendinden önceki 57 hükümetten, 4 kat fazla kaynak kullandılar; ama ülkemizi 20 yılda ilk 20 ekonomi liginden düşürdüler; ülkemiz artık 23’üncü sırada" diye konuştu.

"ENFLASYONUN ŞAMPİYONLAR LİGİNDE TÜRKİYE İLK 5'TE"

Öztrak, ekonomi politikalarını eleştirerek, "'Faiz sebep, enflasyon sonuç' dediler. Enflasyon artarken, tabela faizini Merkez Bankası’na zorla indirttiler. Enflasyon canavarını bile isteye hortlattılar. Üretici enflasyonunda ülkemizi yüzde 122 ile dünya şampiyonu yaptılar. Tüketici enflasyonunda ülkemizi yüzde 70 ile dünyada ilk 5'e soktular. Kuzeyimizde savaşan Rusya ve Ukrayna, enflasyonun şampiyonlar liginde ilk 5'e giren Türkiye. Ülkemizi, Sudan, Venezüella, Lübnan, Zimbabve’yle aynı kümeye düşürdüler. Dünyada gıda enflasyonu yüzde 30; bizde yüzde 90. Tam 3 katı. Dünya gıda krizini konuşuyor, önlem alıyor. Bizdeki hükümet ne yapıyor belli değil. Artık şurası açık ve nettir. Milletin sesini duymayan, halini görmeyen, tarımın icat edildiği bu topraklarda, vatandaşlarımızı açlığa ve yokluğa mahkum eden, insanlarımızın cebindeki parayı alıp, bir avuç yandaşın kasasına aktaranlar gitmedikçe tencerelerimiz dolmayacak, mutfaktaki yangın dinmeyecektir. Ama umutsuzluğa yer yok. Çünkü bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var. Onun tecrübeli ve liyakatli kadroları var" ifadelerini kullandı.

'ATATÜRK SEVGİMİZİ KİMSEYLE TARTIŞMAYIZ'

Öztrak, Maltepe'deki mitingde Atatürk posteri bulunmaması ile ilgili soru üzerine "Cumhuriyet Halk Partisi hep söylediğimiz gibi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuktur. Kuvay-i Milliye’dir. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘2 büyük eserimden biridir’ dediği partidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ebedi genel başkanımızdır. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de yaptığı konuşmada kurucu genel başkanımızın ismini ve ilkelerini defalarca ifade etmiştir. Tank-palet fabrikasını Katarlıların elinden alacak parti biziz. Tüyü bitmedik yetimin hakkını soracak parti de biziz. Biz ne vatan sevgimizi ne Atatürk sevgimizi kimseyle tartışmayız, tartıştırmayız" diye konuştu.

"BU NİTELİKLERE YOĞUNLAŞMAKTA YARAR VARDIR"

Öztrak, "Maltepe mitingi Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olacağına dair yorumlara neden oldu; bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise, "Parti sözcüsü olarak defalarca ifade ettim. Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanı genel başkanımızın da içinde olduğu 6 lider tarafından ortak belirlenecektir. Dolayısıyla burada daha önce 6 lider cumhurbaşkanının niteliklerini açıklamıştır. Bu niteliklere yoğunlaşmakta yarar vardır" dedi.