2019 hac fiyatları belirlendi! Kutsal vazifeye %50 dolar zammı
2019 hac fiyatları belirlendi! Kutsal vazifeye %50 dolar zammı
Maltepe'de oy sayımı yeniden başladı ! İşte İstanbul'daki son oy oranları
Maltepe'de oy sayımı yeniden başladı ! İşte İstanbul'daki son oy oranları
Önce Büyükçekmece şimdi de Esenyurt! Polis seçmen tespiti yapıyor
Önce Büyükçekmece şimdi de Esenyurt! Polis seçmen tespiti yapıyor
Cinsel hayatınızın kabusa dönmesinin nedeni bu olabilir mi ?
Cinsel hayatınızın kabusa dönmesinin nedeni bu olabilir mi ?
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'küresel grip salgını' genelgesi
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'küresel grip salgını' genelgesi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kırmızı alarm
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kırmızı alarm
Atatürk Havalimanı'ndan uçaklar gitti, onlar kaldı
Atatürk Havalimanı'ndan uçaklar gitti, onlar kaldı
AK Parti'de seçim sonuçları sonrasında ilk istifa
AK Parti'de seçim sonuçları sonrasında ilk istifa
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 13 Nisan 2019 11:40

Maltepe'de oy sayımı yeniden başladı ! İşte İstanbul'daki son oy oranları

Maltepe'de oyların sayımına yeniden başlandı. İstanbul seçim sonuçlarının bugün netlik kazanması bekleniyor...

A+ A-

Maltepe İlçe Seçim Kurulu’ndaki Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösteren MHP’li ve AKP’liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurmuştu. Yaşanan gerginliğin ardından YSK İlçe Seçim Kurulu sayıma ara vermişti.

SABAH SAATLERİNDE YENİDEN BAŞLADI

Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki sayım işlemi saat 08:30 itibariyle yeniden başladı.

FARK 13 BİN 935

Maltepe’deki 1089 sandıktan yaklaşık 600’ü sayıldı. Son duruma göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ın 13 bin 935 oy önünde bulunuyor.

BUGÜN SONA ERMESİ BEKLENİYOR

Sayımın bugün akşam saatlerine kadar sonra ermesi ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun da pazartesi günü mazbatasını alması bekleniyor.

Maltepe'de oy sayımında kavga çıktı!Maltepe'de oy sayımında kavga çıktı!

 

oy farkı , mazbata , oy sayımı , yerel seçim , seçim , maltepe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM