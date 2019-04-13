Maltepe'de oy sayımı yeniden başladı ! İşte İstanbul'daki son oy oranları

Maltepe İlçe Seçim Kurulu’ndaki Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösteren MHP’li ve AKP’liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurmuştu. Yaşanan gerginliğin ardından YSK İlçe Seçim Kurulu sayıma ara vermişti.

SABAH SAATLERİNDE YENİDEN BAŞLADI

Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki sayım işlemi saat 08:30 itibariyle yeniden başladı.

FARK 13 BİN 935

Maltepe’deki 1089 sandıktan yaklaşık 600’ü sayıldı. Son duruma göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ın 13 bin 935 oy önünde bulunuyor.

BUGÜN SONA ERMESİ BEKLENİYOR

Sayımın bugün akşam saatlerine kadar sonra ermesi ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun da pazartesi günü mazbatasını alması bekleniyor.

Maltepe'de oy sayımında kavga çıktı!