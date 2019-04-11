Maltepe'de oy sayımında yeni gelişme

CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş oy sayım sürecine dair açıklamalarda bulundu. Barış Yarkadaş, Maltepe'de 2'den 12'ye çıkarılan Sandık Kurulu yeniden ikiye düşürüldüğünü söyledi.

Barış Yarkadaş, Habertürk'te Nedir Ne Değildir programında oy sayım sürecine dair açıklamalarda bulundu. Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde:

''Maltepe'de 2'den 12'ye çıkarılan Sandık Kurulu yeniden ikiye düşürüldü. İktidar bloku, belli ki sayım / döküm işleminin bitmesini istemiyor ve süreci uzatmaya çalışıyor. Saat 22.00'de sandık kurul sayısına ilişkin bir toplantı yapılacak. Sayı 7'ye çıkarılabilir.''