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  4. 12 Nisan 2019 08:19

Maltepe'de oylar yeniden sayıldı; işte son durum...

İstanbul'da oyların yeniden sayımının devam ettiği Maltepe'deki son durum açıklandı. Gazeteci Barış Yarkadaş, sandıklardan şimdiye kadar 403 tanesinin sayıldığını belirterek oy farkının İmamoğlu lehine 13 bin 500'den fazla olduğunu belirtti.

Maltepe'de oylar yeniden sayıldı; işte son durum...
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İstanbul Maltepe’deki 1080 sandığın sayımı sürüyor. CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sandıklardaki son durum hakkında bilgi verdi.

Şimdiye kadar 403 sandığın sayıldığını ifade eden Yarkadaş, ”Sayımı şu an tek bir kurul yapıyor. Bu sandığın sayımı da bitince mesaiye yarın sabaha kadar ara verilecek. 403 sandıktan, Yıldırım lehine 134 oy çıktı. Sonuçlarda hala bir değişiklik yok. İmamoğlu, 13500 oyun üzerinde fark atıyor” dedi.

SANDIK KURULU YENİDEN İKİYE DÜŞÜRÜLDÜ

 Yarkadaş, bu paylaşımdan iki saat önce de bir açıklama yaparak, “Maltepe’de 2’den 12’ye çıkarılan Sandık Kurulu yeniden ikiye düşürüldü. İktidar bloku, belli ki sayım / döküm işleminin bitmesini istemiyor ve süreci uzatmaya çalışıyor. Saat 22.00’de sandık kurul sayısına ilişkin bir toplantı yapılacak. Sayı 7’ye çıkarılabilir” ifadelerini kullandı.

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