Maltepe'de sayım devam ediyor: İşte son durum

İstanbul Maltepe’deki 1080 sandığın sayımı sürüyor. CHP'den gelen bilgilere göre, Maltepe'de oy sayımlarında son durum şu şekilde:

İstabul Büyükşehir Belediyesi seçimleri sayımında Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'ndan 361 oy eksildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın oylarından ise 205 oy eksildi. Buna göre İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark 156 azaldı.

Maltepe Belediyesi seçimleri sayımında ise Ekrem İmamoğlu'ndan 25 oy silinirken, MHP'nin adayı Ahmet Baykan'a 47 oy eklendi. Buna göre İmamoğlu ile Baykan arasındaki fark 72 azaldı.