Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada partisinin aday göstermesi durumunda aday olacağını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100.com yazarları Fuat Uğur ve Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Burhan’a cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili çarpıcı açıklamada bulundu.
Burhan’ın “Sayın başkan kamuoyu anketlerinde yüksek çıkıyorsunuz... Öte yandan bu dönem son dönemim dediniz... Partiniz aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?” sorusu üzerine Yavaş “elbette olurum...” ifadelerini kullandı.
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