  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı

Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada partisinin aday göstermesi durumunda aday olacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100.com yazarları Fuat Uğur ve Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Burhan’a cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili çarpıcı açıklamada bulundu.

Burhan’ın “Sayın başkan kamuoyu anketlerinde yüksek çıkıyorsunuz... Öte yandan bu dönem son dönemim dediniz... Partiniz aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?” sorusu üzerine Yavaş “elbette olurum...” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değilErdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değilPolitika
En çok beğenilen belediye başkanları anketi açıklandıEn çok beğenilen belediye başkanları anketi açıklandıGüncel
MetroPoll'ün son anketi açıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de muhalefet seçmeniyle aynı fikirdeMetroPoll'ün son anketi açıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de muhalefet seçmeniyle aynı fikirdeGüncel

 

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş Cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığı adaylığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin tepki çeken soyadı düzenlemesi ertelendi AK Parti'nin tepki çeken soyadı düzenlemesi ertelendi SPK beklenen 50 borsalık kripto para borsası listesini yayınladı SPK beklenen 50 borsalık kripto para borsası listesini yayınladı Yurt dışı siparişlerde gümrük vergisi artırıldı Yurt dışı siparişlerde gümrük vergisi artırıldı Togg'dan ''Birlikte Kazan'' kampanyası: Alan da aldıran da kazanacak Togg'dan ''Birlikte Kazan'' kampanyası: Alan da aldıran da kazanacak Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar Benzine beklenen indirim geldi Benzine beklenen indirim geldi Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor Ceylan Ertem tacizi yıllar sonra itiraf etti: ''Evimin camına dayanıp mastürbasyon yaptılar'' Ceylan Ertem tacizi yıllar sonra itiraf etti: ''Evimin camına dayanıp mastürbasyon yaptılar'' PKK ile ilişkili partilerin mallarına el konuldu PKK ile ilişkili partilerin mallarına el konuldu
Restoranda olay olan görüntüler: Savcı sessizliğini bozdu Restoranda olay olan görüntüler: Savcı sessizliğini bozdu Bu da dünür şiddeti: Ortalık savaş yerine döndü, çok sayıda yaralı var Bu da dünür şiddeti: Ortalık savaş yerine döndü, çok sayıda yaralı var 8 yaşındayken bir elini kaybetmişti... Şimdi 52 yaşında ve 5 parmağında 10 marifet var 8 yaşındayken bir elini kaybetmişti... Şimdi 52 yaşında ve 5 parmağında 10 marifet var Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Paraguaylı güzel yüzücü ''uygunsuz hareketleri'' yüzünden olimpiyatlardan men edildi Paraguaylı güzel yüzücü ''uygunsuz hareketleri'' yüzünden olimpiyatlardan men edildi Bank of Amerika'nın Türk analisti Dolar tahminini açıkladı Bank of Amerika'nın Türk analisti Dolar tahminini açıkladı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı TÜVTÜRK'teki araç muayenesindeki kart komisyonları için harekete geçildi TÜVTÜRK'teki araç muayenesindeki kart komisyonları için harekete geçildi Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt