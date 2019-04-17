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  4. 17 Nisan 2019 17:37

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu kutladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 gün süren sayımların ardından bugün mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu kutladı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 gün süren sayımların ardından bugün mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutladı. Mansur Yavaş'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

''Şehrine bereket ve huzur getirecek, kadim İstanbul için 5 yıl boyunca yorulmadan çalışacağına inandığım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye’nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum.''

 

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