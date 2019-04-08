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  4. 08 Nisan 2019 18:51

Mansur Yavaş göreve hızlı başladı; İşte ilk Mansur Yavaş genelgesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını almasının ardından ilk genelgesini yayınladı.

Mansur Yavaş göreve hızlı başladı; İşte ilk Mansur Yavaş genelgesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerde çalışan, işçi, memur ve şirket elemanı personelin izinlerini kaldırırken, izindekilerin ise geri çağrılması talimatı verdi. Yavaş ayrıca, belediyeye bağlı şirketlerin her türlü mal hizmet ve personel alımı ile araç ve gayrimenkul kiralama işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Mansur Yavaş'ın imzası ile yayımlanan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi;

“08.04.2019 göreve başlama tarihinden itibaren Büyükeşhir Belediyesi, Genel Müdürlükler ve Bağlı Şirketlerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım, satım, gayrimenkul kiralama, alış, satış, vb. tüm işler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ Genel Müdürlüğü'nde, belediyeye bağlı tüm şirketlerde çalışmakta olan işçi, memur, şirket elemanı personellerinin izinlerinin kaldırılması, izinli olan personelin görev yerine tekrar çağrılması konusunda gereğinin yapılmasını rica ederim.”
 
 

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