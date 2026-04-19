  4. Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 11 personel hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir soruşturma izni geldiği öne sürüldü. AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin iddiasına göre Yavaş ile birlikte 11 kişi hakkında soruşturma izni verildi...

İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 11 kişi hakkında soruşturma izni verdiği iddia edildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın iddiasına göre; bu soruşturma izni "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İstasyon Caddesi projesinde, yüksek maliyetli çelik kirişlerin düşük maliyetli betonla değiştirilerek yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla" Yavaş ve beraberindeki 11 çalışanı kapsıyor.

Geçtiğimiz hafta da Mansur Yavaş hakkında 2023’teki bir seçim mitinginde belediye araçlarının kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verilmişti.

Yavaş, bunun üzerine yaptığı basın açıklamasında, hesabını veremeyeceği hiçbir şey olmayacağını bir kez daha yinelerken Son zamanlarda gelen müfettişlerin de bazı uygulamalarından da bahsetmek istiyorum. Herhangi bir konuda belediyeye incelemeye geliyorlar. Bakıyor hiçbir şey yok. Raporu tanzim edip bakanlığa götürüyor. Bakıyoruz bu müfettiş tekrar geri gelmiş. Anlıyoruz ki; 'Ya bir şey bulamadın mı, senin bir şey bulman lazım' diyorlar. İncele bakalım ne bulacaksın?' Ne bulacaksınız ki? Yok! Biz para yemiyoruz, haram yemiyoruz, bulamazsınız!" demişti.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: SÜREÇ YENİ DEĞİL, AMAÇ ALGI ÇABASI

Sabah'ın haberi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi: 

"Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında yandaş basında yer alan haberlere göre soruşturma açıldığı bilgisi verilmiştir. Ancak; konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır. 

Haberde konu edilen süreç yeni değildir.

İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve hâlen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur.

Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır."

Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir.

