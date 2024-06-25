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Mansur Yavaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Mansur Yavaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görüşme gerçekleştirdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ABB Sıhhıye Tesisi'nde görüşme gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği iddialarını reddetti.

"OTURACAĞIZ KONUŞACAĞIZ"

Görüşme öncesi iki isim de kısa açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bizim partili arkadaşlarımız, yabancı birisi değil. Oturacağız, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, onları konuşuruz yani. Bayramlaştık, gayet güzel" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Mansur Yavaş ise basın mensuplarına, "Özel bir gündemimiz yok, sadece sayın Genel Başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde yemek ikram edelim dedik, hepsi bu" dedi.

ABB'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden görüşme öncesi şu açıklamalar yapılmıştı.

"Çok önceden kararlaştırılan rutin bir istişare yemeği. Özel bir gündem yok. Yeri ve zamanı henüz belli değil."

Etiketler mansur yavaş kılıçdaroğlu görüşme
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