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Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu için son sözünü söyledi: ''İş kavgaya döndü''

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu için son sözünü söyledi: ''İş kavgaya döndü''
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kemal Kılaçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yeni bir buluşma olasılığının düşük olduğunu söyledi. Yavaş, ''Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum'' dedi.

CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kısa süre önce görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Ünsal Ünlü’ye konuştu.

Gazeteci Ünlü, Yavaş ile yaptığı görüşmenin detaylarını YouTube yayınında paylaştı.

Ünlü'nün aktardığına göre Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden görüşmeye ihtimal vermedi. Yavaş, ''Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum.'' diye konuştu. 

"BÖYLE BİR TAVIR BEKLEMİYORDUM"

Yavaş, Ünlü'nün "Kemal Bey'den böyle bir tavır bekliyor muydunuz?" sorusuna ise, “Beklemiyordum, Kemal Bey'in tavrı bundan sonraki süreci de zora soktu” yanıtını verdi.

Yaşananların CHP'ye hiçbir katkısı olmadığını da belirten Yavaş, “Bu kavga çok gereksiz bir kavga. Erdoğan’ın da istediği ‘Bunlar zaten geçinemez’ görüntüsünü veriyor ve hiçbir faydası yok" ifadelerini kullandı.

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Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi
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