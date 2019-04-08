Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

Yavaş, saat 11.00'de ailesiyle birlikte Ankara Adliyesi'ne geldi. Yetkililerden mazbatasını alan Yavaş, resmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Kısa bir süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni yapılacak. Yavaş ardından Anıtkabir'e giderek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Buradan yürüyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek olan Yavaş, halka hitap edecek.

Mazbatayı aldıktan sonra açıklama yapan Yavaş, "Darısı İstanbul için olsun" dedi. Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Ankara halkı bizi beş yıllığına görevlendirmiştir. Buna layık olmaya çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği diğer ülkelerin başkentleriyle yarışan bir Ankara'yı da hep birlikte başaracağız. Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet yok. Ankara'da bir husumet söz konusu değil. Adalet ve liyakat ön planda olacak. Mazbatayı gösterelim, darısı İstanbul için olsun diyorum."



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