Mansur Yavaş öğrenciler için talimatı verdi !

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci evlerinin yüzde 50 indirimli su kullanması için ASKİ'ye talimat verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, öğrenci evlerinin yüzde 50 indirimli su kullanması için ASKİ'ye talimat verdiği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye başladı. Mansur Yavaş, seçim sürecinde Ankara'daki öğrenci evlerine yüzde 50 indirimli su verileceğini söylemişti.

Yavaş sözün tuttu ve uygulama için ASKİ'ye talimat verdi. Haberi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından duyurdu.