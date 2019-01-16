Mansur Yavaş projelerini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında Ankara ve projelerine dair soruları cevapladı. Ankara’nın geleceğinin yanlış politikalar sonucu çok zor durumda olduğunu belirten Yavaş, “Akıllı Ankara Projesi ile 2050 yılını planlıyoruz” dedi.



CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Haber Global’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu ve canlı yayınlanan “Adaylar Konuşuyor” programında soruları yanıtladı. Erdoğan Aktaş’ın ilk sorusu, Yavaş’ın adaylık süreci öncesi yaptığı ‘Rozetsiz Ankara’ açıklamasıyla ilgili sıkıntının nasıl aşıldığına yönelik oldu. Yavaş, “Sıkıntı zaten yoktu. Genellikle rakip partiler tarafından, ‘Acaba arayı açabilir miyiz’ gibi düşüncelerle abartıldı. Rozetsiz Başkanlık, zaten seçildikten sonra her belediye başkanının yapması gereken şey. Çünkü; benim anlayışıma göre bir belediye başkanı herkese eşit mesafede ve tarafsız olmalı” dedi.



“HİZMETKAR OLMAYA GELENLERİN EFENDİ OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Yavaş, “Şehrin hizmetkarı olacağım diye gelip, şehrin efendisi olduğunu zannedenler var. Halbuki, Osmanlı’da belediye başkanı için kullanılan ‘Şehremini’, şehrin en güvenilen, insanların malını, canını her şeyini teslim ettikleri kişilerdir” diye konuştu.

Kendisini şehrin efendisi sananların, kamunun parasını ve belediyeyi de kendi malı gördüklerini belirten Mansur Yavaş, “Ne anlama geldiği anlaşılamayan bir sürü yatırım yapıldı. Biz, göreve geldiğimizde hatalı yatırımları ekonomiye kazandırmak için bir planlama yapacağız” dedi.



“EMANETİ ASIL SAHİBİNE GERİ VERME DUYGUSU VAR”

Mansur Yavaş, Erdoğan Aktaş’ın “Daha önce iki kere kaybetmiş biri olarak seçime girmek dezavantaj mı?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Bugün Türkiye’de bütün partilerden oy alabilecek aday sayısı maalesef çok fazla değil. Ben 2009’da MHP’den aday olduğumda hem CHP’den hem de AK Parti’den önemli ölçüde oy almıştım. 2014 seçiminde her seçmenden yine oy aldık ve oylar artarak geldi. 2014 seçiminin sonucu halkın içine sindiği şekilde açıklanmadı. Ben müdahaleler olduğuna inanıyorum. Birçok hata ve hile olduğuna da inanıyorum. Bunlar yaşandı bitti ama Ankaralının aklında birçok soru kaldı. Daha sonra YSK ve Anayasa Mahkemesi’nde yaşananlar hep hatırlanıyor. İnsanlarda geçen seçimden kalma emaneti asıl sahibine geri verme duygusu var. Bunun da beni aday yaptığını düşünüyorum.”



“BAŞKENT KİMLİĞİNİ KAYBETTİ”

Yavaş, Ankara için bir araya geldiklerini belirterek, “Ankara için iş birliği yapıyoruz. Ankara’yı sevenler olarak bir araya geldik. Ankara’nın 25 yılda çok yıprandığını ve Başkent kimliğini kaybettiğini düşünüyoruz” dedi. Şehre artık bir başka bakmanın zamanının geldiğini dile getiren Yavaş, Ulus’tan başlayarak Ulus ve Kızılay’ı eski günlerine döndürmek, kaldırımları daha geniş olan, insanların rahat rahat gezebildiği alanlar oluşturmak istediklerini aktardı.



“ANKARA’NIN GELECEĞİ ÇOK ZOR DURUMDA”

Ankara’nın geleceğinin de çok zor durumda olduğunu vurgulayan Mansur Yavaş, “Tarım arazileri falan hepsi imara açılmış. Hep çok katlı, dar sokaklar, dar kaldırımlar. İnsanların nefes alacağı yer yok. Bu hafif raylı sistem projesi gerçekleşirse, Sincan’a kadar yapılan banliyö treni organize sanayi bölgesinden Yenikent’e, oradan Ayaş istikametine kadar uzadığında yeni bir şehirleşme olur. Önce ulaşım sonra yapılaşma planlanmalı. Şu anda sabahları Sincan, Keçiören, Çayyolu gibi yerlerden şehre bir saatte giremiyorsun.”



“İKTİDARIN BUNU YAKALAMASI LAZIM”

Aktaş’ın Özhaseki’nin, ‘ABD’ye kadar gidip hakkımda kaset arayanlar var” iddiasını hatırlatması üzerine ise Yavaş, şunları söyledi:

“Bu konularda en mağdur MHP’ydi. Bizim bir tecrübemiz yok. Devlet, hükümet kendileri. Eğer böyle bir şey varsa açıklansınlar, hep beraber rezil edelim. Artık, bu belden aşağı siyasetler tutmuyor. Bence şu anda iktidarın bunu yapanı yakalayıp, savcılığa vermesi lazım. Kirli siyasetin önüne başka türlü geçilemez. Bizim böyle karalama siyasetiyle işimiz hiç olmadı.“



“ÖNCELİĞİ HALK BELİRLER”

Belediyenin olmazsa olmaz şeyleri olduğunu belirten Yavaş, şöyle konuştu:

“Belediyenin reklamlarını yolda geçerken görüyorsunuz. O reklamlara harcanan paralarla Ankara’nın bir ilçesi ihya olur. Belediye katılımcı olmalı. Mesela bizim yaptığımız bir mobil uygulama, ileride bize yön verecek hale gelecek. Belediyecilikte kural, parayı veren hesabını sorar. Önceliği halk belirler… Günümüzdeki iletişim araçları düşününce halkın katılımı gittikçe artıyor. Halk katılıyor ama yaygınlaşmalı. İhaleler ve icraatlar konusunda şeffaf olunacak. En önemlisi hesap verebilir olmak gerekiyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adına yapılan uygulamalar bütçeyi artırdı ama denetimi güçlendirdi. Denetimler çeşitli yollarla yapılacak ve halka açıklanacak. Kent konseyleri, sivil toplum örgütleri mutlaka dinlenecek. Üniversitelerin ve meslek odalarının mutlaka görüşleri alınacak. Zihniyet derimi şehre bakışla, imarla, yeşille ilgili…”



“2050’Yİ PLANLIYORUZ”

Ankara’nın 2050 yılındaki halini planladıklarını vurgulayan Yavaş, “Akıllı Ankara Projesi ile 2050 yılını planlıyoruz. İddiamız şu; yaşanabilir Ankara. Atatürk’ün Başkent’ine yakışır bir Ankara. Göç veren değil, göç alan bir Ankara. Endüstriyel olarak Türkiye’yi kalkındıracak, geleceği okuyan yapay zeka ve yapay organ okullarının olduğu alanlar olacak.”



“BU HALDE OLMASININ NEDENİ, İMAR PLANLARIYLA OYNANMASI”

Ankara’da yaşanan trafik ve ulaşım sorunları konusunda sorulan soruya yanıt veren Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Bu geçtiğimiz dönemlerin belediyecilik anlayışıyla ilgili bir sorun. Alt üst geçitler yapıldı. O anda ışıkta durmadıkları için insanların çok hoşuna gitti. Yeni yollar açılıyor ama her açıldığında trafik daha fazla sıkışıyor. Çünkü; ‘Toplu taşımayla uğraşmayayım, bineyim araba gideyim’ diye düşünülüyor. Yakıt yakılıyor. Trafikte stres yaşanıyor. Bir de egzoz gazını soluyorsunuz. Ankara’daki o yüzde 3 binaların hepsi bir yere yapıldı ama daha önemlisi şehir daha önce planlanmıştı. Bunun en güzel örneği de Çukurambar. 8-10 katlı planlanmış yere daha fazla imar verince, trafiği kaldırmıyor tabi. Ankara’nın bu hale gelmesinin en büyük nedeni, var olan imar planlarıyla oynanmasıdır. Bunu sadece belediye de yapmadı. Şehirde imar onayı verebilen pek çok kurum var. Artık şehrin düzgünce planlanması lazım. Düzgün bir komisyon oluşturulmalı.”



“TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BİRBİRİNE ENTEGRE OLACAK”

Mansur Yavaş, Akıllı Ankara Projesi ile bütün toplu taşıma araçlarının birbirine entegre olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Talebe duyarlı bir sistem olacak. Akıllı telefonlarla veri alınacak ve ona göre yönlendirme yapılacak. Hem otobüsler zarar etmeyecek hem de insanlar durakta boşuna beklemeyecek. Taksicilere tablet dağıtacağız. 32 kilometrelik bisiklet yolu yapacağız. Üniversitelilerin birçoğu bu yolu kullanacak, inanıyorum. Ankara’nın bazı sorunları için de aspirin çözümlerimiz var. ODTÜ ve Hacettepe öğrencilerinin özellikle ring servisleriyle ilgili ulaşım sorunlarını çözeceğiz. 1994 yılında uygulamadan kalkan Sayın Murat Karayalçın’ın projesi ‘Halk Taşıt’ı deneyeceğiz. Böylelikle ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımı konusunda adım atmış olacağız.”



“SUDA İNDİRİM DEDİK, YAPTILAR”

Ankara’da suyun pahalı olmasına yönelik daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Mansur Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi halka fahiş fiyatlarla sattı, müşteri gibi gördü. Biz bunu açıkladık, yüzde 30 indirim daha bir hafta dolmadan geldi. Ayrıca, benim şikayet ettiğim bir diğer uygulama vardı. ÜFE TÜFE uygulaması, onu da kaldırdılar. Böylece göreve gelmeden ilk projemizi hayata geçirmiş olduk. Sudan kar edilmez. Sadece yeni yatırımlar için bütçe ayrılır, o kadar. Bunun haricinde para alınamaz” diye konuştu.



“YARDIM YAPACAĞIZ, YÖNETİMİNE KARIŞMAYACAĞIZ”

Ankaragücü’nün Ankara’nın en büyük serveti olduğunu belirten Yavaş, “Ankaragücü İmalat-ı Harbiye ruhunu taşıyor. Kurtuluş Savaşı’nın kulübü. Yanlış anlaşılmasın Ankara Büyükşehir Belediyesi takımı yapmak istemiyoruz. Ankaragücü’nü Şampiyonlar Ligi’nde görmek istiyoruz. Yardım yapacağız, kalıcı gelir sağlayacağız, teşvik edeceğiz ama yönetimine karışmayacağız” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.