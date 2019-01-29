Mansur Yavaş söz verdi: ''İşten çıkarma olmayacak''

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, FOX TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mansur Yavaş, en son yayınlanan anketlere göre önde olduğunu söylediklerini belirterek, "Durum bugün itibarı ile önde olduğum. Bunu ben söylemiyorum, anketi açıklayanlar söylüyor. Amacımız bu durumu muhafaza edip farkı daha da açmak istiyoruz. Ankaralı kararını vermiş. Ankara sokaklarında vatandaşın arasına giriyorum, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşuyorum, bunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

“ŞAİBEYE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Küçükkaya’nın insanların oylarını korumak için neler yapacaklarını sorması üzerine Yavaş, “Son seçimde de seçimin sonucu şaibeli olduğu için Ankaralılar’ın içine sinmedi. Ama Ankara için bu sefer teminat veriyorum. Geçen seçimde, sonuçları kontrol etme şansım yoktu. Gerekli önlemlerin alınmadığı sonradan ortaya çıktı. Bunun sorumlusu biziz ve mazeretimiz yok. Oylara sahip çıkmamız lazım. Bu kez iki partinin de sandıkta görevlileri olacak. Ayrıca benim gönüllülerim var. Bir de 2 bin kadar avukat görevlendirildi, her okula. Bu sefer şaibeye izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“BİRİ YETMEDİ İKİSİ BİRDEN YARIŞIYOR”

Rakibi Mehmet Özhaseki ile aralarındaki seçim yarışını halkın değerlendireceğini belirten Mansur Yavaş, “Kendisini Tarihi Kentler Birliği’nden tanıyorum. Sayın Özhaseki’den daha iyi belediye başkanlığı yapacağıma inanıyorum. Çünkü, Ankara’yı biliyorum. 1986’da bir yıl Kayseri’de bulunmuştum. Benim gidip Kayseri’de belediye başkanlığına aday olmam neyse Özhaseki’nin Ankara başkanlığı için de durum aynı” dedi. Yavaş, “Malum şahıs, sanki Özhaseki benimle yarışamaz gibi ortaya çıkıyor. Biri yetmedi, ikisi birden yarışıyor gibi. Özhaseki’ye sesleniyorum, sosyal medya hesapları dahil, kendisi ile ilgili bel altı en ufak bir şey olursa ben müdahale edeceğim. Söz veriyorum. Biz sadece proje yarıştıracağız” ifadelerini kullandı. Belediye başkan adayının kentteki herkesin oyunu istediğini aktaran Yavaş, şöyle devam etti:

“İnsanlar bana kim daha kaliteli hizmet eder, diye bakacak. Biz seçmenlerin hepsinin oyuna talibiz. Tekrar ediyorum, belediye başkanı kesinlikle siyasete bulaşmamalı, parti rozetini çıkarıp herkesin başkanı olması lazım.”

“MANSUR YAVAŞ SÖZÜ”

Mansur Yavaş sözü, işten çıkarma olmayacak. Bu iddianın ardından bir hesap yaptırdım. Bu işçilerin ortalama 10 yıl çalıştığı düşünülürse, kıdem, ihbar ve işe dönüş tazminatları 1.5 katrilyon. İnsanın böyle bir masrafa girmesi için deli olması lazım. Böyle bir şey kesinlikle olmayacak. İşçiler benim mesai arkadaşlarım. Belediyede çalışan herkes rahat olsun.

“EKONOMİK SIKINTI BÜYÜK”

İsmail Küçükkaya’nın Türkiye ekonomisine dair soru sorması üzerine Mansur Yavaş, Ankara için projelerini anlattı. Yavaş, şunları söyledi:

“Aslında sıkıntı çok büyük. Geleceği parlak, çok zeki olan öğrencilerimizin birçoğunu Ankara’da tutamıyoruz. Çok fazla iş yeri ve fabrika kapanmaya başladı. Hükümet gerekli tedbirleri almak için uğraşıyor ama durum daha da kötüye gidiyor. Biz Ankara’da işbaşına geldiğimizde, ekonomik sıkıntı devam ederse, gerekirse bazı projeleri erteleyip işsiz kalan vatandaşların yarasını sarmaya çalışacağız. Belediye olarak, işsiz vatandaşların iş bulmalarını kolaylaştıracağız. Ankara’da vatandaşlarımızın açlık sınırının altında yaşamasını engelleyeceğiz. Kadınların çalışma hayatından çekilmemesi için kreşler açacağız. Meslek edindirme kursları ve hanım lokallerinin sayısı artacak. Yoksul ailelerin çocuklarının okuması için birçok projemiz var.”

“KIRSAL KALKINMA PROJELERİ DESTEKLENMELİ”

Başkent Ankara’nın köyleri için planladıkları Köye Dönüş Projesi’nden de bahseden Mansur Yavaş, projenin ilk olarak belirlenen 4 demo köyde başlayacağını belirterek, “Ankara’nın dört bir tarafında belirlenen dört köy. Önce güneş enerjisi ile ısıtmayı ve elektriğini sağlayacağız. Ayrıca, köylerden alınan atık su bedelini de düşüreceğiz. Ankara’nın çevre ilçelerinde, köylerde üretimin devam etmesi için kırsal kalkınma projeleri desteklenmeli. Belediye üreticiyle alıcıyla buluşmasını sağlayarak, Ankaralıların ucuz gıda alması da sağlayabilir” dedi.