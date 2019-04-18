Mansur Yavaş vatandaşa olan sözünü tuttu !

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde vatandaşlara verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye başladı. Mansur Yavaş, ilk şoku, müstafi belediye başkanı Melih Gökçek'e yaşattı!

Ciddi Gazete'de yer alan habere göre; Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in onursal başkanı olduğu Osmanlıspor'a darbe vurdu. Özel şirket statüsündeki Osmanlıspor'a, bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kaynak aktarılmayacak. Akşam saatlerinde alınan karar, Ankara'da bundan sonra nasıl bir yönetim anlayışının hakim olacağını da gösterdi.

SEÇİM DÖNEMİNDE SÖYLEMİŞTİ

Mansur Yavaş, seçim döneminde katıldığı bir televizyon programında, Osmanlıspor'a aktarılan parayı Ankaralılar için yatırıma dönüştüreceğini söylemişti. Yavaş, canlı yayında şu açıklamayı yapmıştı: "Bize 'Kaynak nereden bulacaksınız?' diye soruyorlar. Hafriyat gelirleri Osmanlıspor'a verildi. Günlük 15-20 milyar gelir vardı oradan. Bilboard gelirleri vardı. Bunlar belediyelere verilseydi kaynak oluşurdu. Biz bunların tamamını Ankaralılar için kullanıp yatırımlarımıza kaynak oluşturacağız."

İŞLEMLER ANFA ÜZERİNDEN YAPILDI

Ankara'nın hafriyat işi, belediye şirketi ANFA üzerinden Osmanlıspor'a verilmiş, Osmanlıspor da ihaleyi bir alt şirkete devredip komisyon almıştı. Melih Gökçek, gelirin abartılmamasını, yıllık 5 milyon lira civarında bir para olduğunu söylemişti.