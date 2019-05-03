Mansur Yavaş'ın odasında ''Erdoğan'' detayı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş yüzde 48,37 oy oranıyla birinci geldi.

Devir teslim işlemlerinin ardından makam odasına yerleşen Yavaş'ın oda içerisinde yaptığı değişiklerden biri sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Melih Gökçek'in 'istifa ettirilmesinin' ardından göreve getirilen AK Partili Mustafa Tuna'nın döneminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait portre makam masasının hemen arkasında bulunuyordu.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda Yavaş'ın göreve başladıktan sonra Erdoğan'a ait portrenin yerini değiştirdiği görülüyor.

Farklı zamanlarda çekilen fotoğrafların ilkinde Erdoğan'ın portresi makam masasının bir yan tarafına alınmış haldeyken, fotoğrafın eski yerine Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çiziminin getirildiği görünüyor.

Daha ileri zamanda çekildiği tahmin edilen diğer fotoğrafta ise Erdoğan portresinin makam masasından daha uzak bir yere asıldığı dikkati çekiyor.