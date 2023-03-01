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Mansur Yavaş'tan adaylık iddiaları için yeni açıklama

Mansur Yavaş'tan adaylık iddiaları için yeni açıklama
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İYİ Parti kulislerinde adı "Erdoğan'a karşı kazanabilecek tek aday" olarak konuşulduğu iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu iddialara canlı yayında yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti içerisinde adının yeniden cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulduğuna dair iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Hatırlanacağı gibi İYİ Parti kulislerinde ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adı yeniden konuşulmaya başlandığı, partinin yaptırdığı anketlerde Yavaş’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında “kazanma ihtimali en güçlü aday” olduğu sonucunun ortaya çıktığı iddia edilmişti. 

Halk TV ekranlarında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Mansur Yavaş bu iddialar üzerine şunları söyledi:

"Hiç açıklanacak bir şey yok. İki yıl önce ne söylediysem hâlâ aynısını söylüyorum. Ben sayın genel başkanımızın, sayın Akşener'in iradesinin dışında bir şeye girecek değilim. Bu konuyu hiç kimseyle konuşmadım. Kaç gündür deprem bölgesindeyiz. Bu konu 6'lı masanın konusu. Onların alacağı kararı sonuna kadar desteklerim. Benim durumum aynı. Özellikle belirtmek istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerine ve deprem bölgesinin sorunlarına yoğunlaşıyoruz. Benim sorunum bu."

"Altılı Masa böyle bir karar verirse bunu bir görev olarak kabul ederim" demişti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önceki gün HaberTürk canlı yayınında  “Millet İttifakı’nın adayları içinde zikredilen üç isimden birisiniz. Aday mısınız? Bu konuşuluyor mu? Ya da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda duruşunuz nedir?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Ben de basından okudum ama bu konuda hiç kimseyle bir görüşmem olmadı. Bu konu Altılı Masa’nın konusu. Altılı Masa en uygun kararı verecektir. Ben görüşlerimi daha evvel de belirttim. Bunu herkes duydu. Dolayısıyla onun üzerine tekrar bir şey söylemeye gerek yok. Altılı Masa bu konuda ne karar verirse ona uyacağız. Benim böyle bir talebim yok ancak Altılı Masa böyle bir karar verirse bunu bir görev olarak kabul ederim.”

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş adaylık cumhurbaşkanlığı 2023 seçimleri ismail saymaz halk tv
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