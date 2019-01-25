Mansur Yavaş'tan Ankara esnafına söz: ''Ankara'yı birlikte yöneteceğiz''

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlardan büyük ilgi gören Mansur Yavaş, daha sonra yakınlarda bulunan minibüs (dolmuş) durağına giderek, burada bulunan şoförlerle sohbet etti. Yavaş, esnaf ve vatandaştan tam destek sözü aldı.



“ULUS VE KIZILAY’I CANLANDIRACAĞIZ”



Mansur Yavaş, İtfaiye Meydanı esnafının sorunları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, bu sorunları esnafla bir araya gelerek çözeceklerini kaydetti. Ulus ve Kızılay’ın eski günlerine döneceğini ifade eden Yavaş, yapılacak çalışmalarla toplu taşım kullanımını artıracaklarını ve bununla birlikte vatandaşların artık duraklarına yürürken mağazalara ve dükkanlara girmesiyle, esnaf ziyaretlerinin artacağını ve ekonominin de canlanacağını belirtti.



“BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Yavaş, minibüs (dolmuş) durağı ziyareti sırasında, toplu taşıma araçlarının kullanımını mutlaka artıracaklarını, toplu taşımanın birbirine entegre edilmesiyle birlikte halkın bu ulaşım şeklini daha çok tercih edeceğini söyledi. Mansur Yavaş, şöyle devam etti:



“Belediye katılımcı olmalı. Çeşitli iletişim araçlarıyla halkın katılımı artırılacak. Sık sık bir araya geleceğiz. Sizlerin sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm yollarını birlikte konuşacağız. Biz alnının teriyle evine ekmek götüren tüm esnafımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımızın talepleri ile sizlerin taleplerini ortak akılla çözeceğiz. Kenti hep birlikte yöneteceğiz.”



Ziyaretler sırasında vatandaşlar ve esnafla bol bol hatıra fotoğrafı çekilen Yavaş, bölgeden alkışlarla uğurlandı.