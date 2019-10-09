Mansur Yavaş'Tan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Twitter hesabından paylaşım yapan Mansur Yavaş, "Türk Ordusu’na sonsuz güven duyuyor, Mehmetçiğimizin sağ salim yurdumuza dönmesini temenni ediyorum." diye yazdı.
Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış bulunmaktadır.
Türk Ordusu’na sonsuz güven duyuyor, Mehmetçiğimizin sağ salim yurdumuza dönmesini temenni ediyorum.
Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun."
İşte o paylaşım:
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