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  4. 05 Şubat 2021 20:47

Mansur Yavaş'tan ihtiyaç sahiplerine bir müjde daha

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi ailelerin YKS'ye girecek çocukların sınav ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Mansur Yavaş'tan ihtiyaç sahiplerine bir müjde daha
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ve pandemide kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Mansur Yavaş'ın o paylaşımı:

Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı.

Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının #yks2021 ücretlerini karşılayacağız.

Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız.

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