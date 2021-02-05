Mansur Yavaş'tan ihtiyaç sahiplerine bir müjde daha

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ve pandemide kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacağını duyurdu.
Mansur Yavaş'ın o paylaşımı:
Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı.
Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının #yks2021 ücretlerini karşılayacağız.
Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız.
Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 5, 2021
Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının #yks2021 ücretlerini karşılayacağız.
Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız.https://t.co/hnxjZYjLM5 pic.twitter.com/bbvHvHOokB
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