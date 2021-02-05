Mansur Yavaş'tan ihtiyaç sahiplerine bir müjde daha

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ve pandemide kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Mansur Yavaş'ın o paylaşımı:

Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı.

Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının #yks2021 ücretlerini karşılayacağız.

Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız.