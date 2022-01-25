Mansur Yavaş'tan kendisine destek olan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Çalışmaya devam edeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteğine ilişkin olarak, "Tek amacımız Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin, eşit bir şekilde yaklaşarak hizmet etmek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, “Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş” açıklamasını yapmıştı.

Yavaş ise sosyal medya hesabında, Kılıçdaroğlu’na şu yanıtı verdi:

“Sayın Genel Başkanım, Tek amacımız Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin, eşit bir şekilde yaklaşarak hizmet etmek; hepsinin huzurunu sağlamak. Kimse aç ve açıkta kalmasın, eğitimden mahrum hiçbir çocuk olmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”