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  4. 26 Ekim 2018 09:57

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek yorumu

CHP'nin Ankara adayı olacağı öne sürülen Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in MHP'nin adayı olacağı iddialarına ilişkin, ''Kımıldayamaz'' dedi.

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek yorumu
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Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'in sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, CHP'den aday gösterileceği iddialarını değerlendirdi. Yavaş, "Bir kenarda kalıp izliyorum ben de herkes gibi. Yorum da yapmıyorum. Bekliyorum, bakalım" ifadesini kullandı.

Şu ana dek herhangi bir temasta bulunmadığını belirten Yavaş, "Gelişmelere bakacağız. Net bir şey de söylemek istemiyorum çünkü 'Adayım' desem bir türlü oluyor, 'Değilim' desem bir türlü oluyor. Görelim bakalım" dedi. Yavaş, Çelik'in"Melih Gökçek'in MHP'den aday olma ihtimali konusunda çıkan haberler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Ben o haberlere inanmıyorum. Gökçek kımıldayamaz. Bir günlük, saman alevi gibi bir gündem olur. Gökçek çıkıp "Teşekkür ederim ama ben AK Partiliyim, partime bağlıyım, beni aday yapsalar da yapmasalar da partimin emrindeyim" diye açıklama yapar. Bakın göreceksiniz."

melih gökçek , mansur yavaş
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