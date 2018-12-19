Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e teşekkür

Gerçekleşen telefon görüşmesi sonrası Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Meral Akşener'e teşekkür etti.

MANSUR YAVAŞ: AKŞENER'E ŞÜKRANLARIMI SUNARIM

Mansur Yavaş mesajında, "İncelik gösterip telefonla arayarak, büyükşehir belediye başkan adaylığımı tebrik eden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e şükranlarımı sunarım" dedi.

İYİ PARTİ ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLEYECEK

CHP ve İYİ Parti arasında devam eden ittifak görüşmeleri sonrası İYİ Parti'nin Ankara'da CHP'nin adayını destekleyeceği açıklanmıştı. Dün CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olaram Mansur Yavaş'ın açıklanmasından sonra İYİ Parti'nin Ankara'da destekleyeceği isim de belli olmuştu.

