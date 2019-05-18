Mansur Yavaş'tan o sorun için kesin talimat !

Geçtiğimiz ay Batıkent’te yaşanan hayvan katliamının hemen ardından ilgili birimleri harekete geçilerek olaya müdahale eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokak hayvanlarının sorunlarının köklü çözümü için de kolları sıvadı.



Mansur Yavaş’ın yaklaşık bir aydır ilgililerle toplantılar yaptığı, içinde gönüllülerin de olduğu bir komisyon kurularak soruna karşı modern ve kalıcı çözümlerin planlanması için talimat verdiği öğrenildi.

Türkiye’de bir ilk: Ankara Büyükşehir’e davet

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi GÖRÜNÜM'den Hande Atılgan'ın haberine göre Batıkent’te 9 Nisan’da meydana gelen köpek katliamı, mazbatasını bir gün önce alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını harekete geçirmiş ve Yavaş müdahale etmeleri için belediye ekiplerini olay yerine göndermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın, sokak hayvanlarıyla ilgili köklü çözümler üretmek için de bir süredir çalıştığı ve konuyla ilgili planlamaların başladığı bilgisine ulaşıldı

En yetkili kişilerin olduğu komisyon kuruluyor

Edinilen bilgiye göre Mansur Yavaş, hayvan haklarıyla ilgili sorunların çözümü için ilgililerle bir aydır toplantılar yapıyor. Tüm kesimlerin dâhil olacağı bir komisyon kurulması için en yetkili Belediye bürokratlarına direktif veren Yavaş, çağdaş bir model geliştirilmesi için gerekenlerin araştırılmasını ve kalıcı bir planlama için öneriler geliştirilmesini istiyor.

Üniversitelerin, gönüllülerin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı komisyonda, konuya verilen önemi gösterecek şekilde Belediyenin üst düzey yöneticileri de olacak. Komisyon dünya ve Türkiye’den başarılı örnekleri inceleyerek Ankara için uygun bir planlama geliştirecek. Bir yandan acil çözümler için gerekli düzenlemeler yapılacak diğer yandan uzun vadeli ve sağlıklı çözümler için modeller önerilecek.

Yeni bir birim oluşturulacak

Belediye ekiplerince hem olaylara müdahale edecek hem de gerekli tedbirleri alacak yeni bir birimin oluşturulması da gündemde. Ekip, ihbarlar üzerine müdahale için harekete geçecek. Talep ve şikâyet durumlarında gerekli işlemlerin yapılması ve tedbirlerin alınması için de çalışmalar yürütecek. Mansur Yavaş’ın, başta hayvanseverler olmak üzere tüm Ankaralıların Belediyeye bu konuda da güveninin sağlanmasına büyük önem verdiği öğrenildi.

Hayvansever yaklaşım Ankara’ya yayılacak

Hayvan dostu belediye olma yolunda çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesinde bir diğer gelişme ise kentteki hayvan politikalarını “hissedebilen canlı” kavramı çerçevesinde yeniden ele almak. Fiziksel ve duygusal olarak acıyı da mutluluğu da hissedebilen her canlının sağlıklı ve güvenli yaşam hakkı olduğu anlayışının tüm kente yayılmasıyla hayvan katliamlarının önüne geçilmeye çalışılacak. Hayvanlara yaklaşımla ilgili sorunların öncelikle zihinlerde çözülmesi gerektiğini düşünen Belediye, bilinçlendirme çalışmaları için hazırlayacağı broşürlerin yanında ilgili birimlerdeki çalışanlara yönelik eğitimler de hazırlıyor.

Çalıştay ve kitapçık önerileri de masada

Bir aydır süren toplantılarda sokak hayvanlarının sağlığı ve rehabilitasyonu konusunda büyük bir çalıştay düzenleme önerisi de gündeme geldi. İnsan ve hayvan sağlığı, kent yaşamı gibi konulara dönük çözüm yolları ve önlemlerin değerlendirileceği bir çalıştayın da önümüzdeki aylarda düzenlenebileceği belirtildi. Bunun yanı sıra konuyla ilgili kitapçık ve broşürlerin hazırlanarak Ankaralılara dağıtılması ve gündelik bilgilerin yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.

Çalışanların sağlığı da korunacak

Şimdiye kadar belki de en çok gözden kaçan nokta olan çalışan sağlığı konusuna da özel önem verilecek. Hayvan barınaklarındakiler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınacak. Hayvanlarla ve insan sağlığını tehdit eden pek çok unsurla sürekli temas halinde olan çalışanlarla ilgili tüm düzenlemeler yapılacak. Çalışanların özel iş kıyafetleri olacak ve hijyen koşulları sağlanacak.

Öte yandan çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek, işe dönük motivasyonlarını artırmak üzere hizmet içi eğitimler de düzenlenecek.

Barınaklarda şu an itibariyle 22’si veteriner hekim, 7’si veteriner teknikeri olmak üzere 94 kişilik bir ekiple hizmet vermeyi sürdüren Belediye bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Böylece çalışmaların niteliğini güçlendirerek hayvanlara yönelik istismarın ve hayvan ölümlerinin önüne geçmeyi de amaçlıyor.

İlk iş barınakların iyileştirilmesi

Çalışmaların ilk adımı, var olan barınakların iyileştirilmesi oldu. Kurulacak komisyonda yer alması düşünülen gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de olduğu bir grup, 16 Mayıs’ta Gölbaşı Hayvan Barınağını ziyaret etti. Barınağın fiziksel koşullarında eksiklikler tespit edilirken, hayvanların daha nitelikli beslenmesi için kuru mamaya geçiş, tellerin ve çitlerin onarımı ve mama kaplarının yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Öte yandan ziyaretçiler için barınağın çevresinin iyileştirilmesi çalışmaları da başlatıldı.

“Hayvanlar mutlu, başkent mutlu” sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesine bağlı Sincan Barınağının iyileştirme çalışmalarına da hafta başında başlanacağı öğrenildi.