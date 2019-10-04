Mansur Yavaş'tan öğrencilere ulaşım desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanacak. İlk etapta pilot bölge olarak seçilen Altındağ ilçesinde yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan binlerce çocuğun servis ücretlerini büyükşehir belediyesi karşılayacak. Büyükşehir’e ait toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilere ise ankarakart bakiyesi yüklenecek.

Seçim sürecinde Ankaralılara birçok söz veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimi kazandıktan sonra bu sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Daha önce Ankara’da okuyan öğrencilerin su faturalarında indirime giden Yavaş şimdi de ekonomik durumu iyi olmayan binlerce çocuğun servis ücretlerini karşılayacak.

PİLOT BÖLGE ALTINDAĞ

Başkan Yavaş, pilot bölge olarak seçtikleri Altındağ ilçesinde binlerce çocuğun servis ücretlerini karşılayacaklarını ifade etti. Ocak ayından itibaren dağıtılması planlanan yardım kartlarıyla vatandaşların marketten ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabileceğini vurgulayan Yavaş, su parasının ve 52 binişlik otobüs biletinin de bu karta yükleneceğini açıkladı.

ANKARAKART BAKİYESİ DE YÜKLENECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bölgede yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarının servis ücretlerinin ödenmesinin dışında toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilere de ANKARAKART bakiyesi yüklenecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlarından yararlanan ailelerin içinde 6 bin 553 öğrencinin otobüs kartı ücretsiz karşılanacak.