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  4. 27 Eylül 2019 22:23

Mansur Yavaş'tan ''salgın hastalık'' iddialarına yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğuna yönelik asılsız haberler yayılmıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. " ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından da açıklama yapıldı.

Mansur Yavaş'tan ''salgın hastalık'' iddialarına yalanlama
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Ankara’da, ‘sudan kaynaklı salgın hastalık’ olduğu iddialarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Yavaş, “Ankara’da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğuna yönelik asılsız haberler yayılmıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamayı ASKİ Genel Müdürlüğümüz yapmış bulunmaktadır” dedi.

BİR AÇIKLAMA DA ASKİ’DEN

ASKİ’den Sosyal medyadan yapılan açıklamada da su numunelerindeki klor konsantrasyonunun 0,2 mg/L’nin üzerinde olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000’in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L’nin üzerindedir. Ankara’da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğu kesinlikle doğru değildir.Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000’in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L’nin üzerindedir. Suyumuz, Dünya ve Türk Kalite Standartlarına uygundur.”

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