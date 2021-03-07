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  4. Gündeme bomba gibi düşen iddia: Milli Eğitim Bakanı istifa mı edecek?

MEB'den ''Ziya Selçuk istifa edecek'' iddialarına jet yalanlama

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Milli Eğitim Bakanı istifa mı edecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, istifa edeceği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Bakanlığımız tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz'' denildi.

Sosyal medyada yayılan bir görselde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını takipten çıkardığı iddia edildi.

"İSTİFA MI EDİYOR?" SORUSUNU GÜNDEME GETİRDİ
Aynı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Selçuk'u takipten çıkardığı öne sürülürken, bu iddialar 'Bakan Selçuk istifa mı ediyor?' sorusunu gündeme getirdi.

MEB: "ASILSIZDIR"
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. İddiaların "Asılsız" olduğu vurgulanırken, "Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.

İDDİA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Öte yandan istifa iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar '#ZiyaSelçuklaDevam' başlığı altında bakana destek paylaşımları yaptı.

 

Etiketler milli eğitim bakanı ziya selçuk milli eğitim bakanlığı istifa
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