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  4. Meclis Başkanı Bakan Soylu'ya resmen sordu: 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

Meclis Başkanı Bakan Soylu'ya resmen sordu: 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

Meclis Başkanı Bakan Soylu'ya resmen sordu: 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Soylu'ya, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasını yazılı olarak sordu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs'ta İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderdiği yazıda Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması gerektiğini belirterek tüm bilgi ve belgelerin Meclis Başkanlığı'na gönderilmesini istedi.

Habertürk'ün haberine göre Şentop, "10 bin dolar" iddiasıyla ilgili Soylu'ya yazdığı yazıda "Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgeleri hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilsin" ifadelerini kullandı.

Şentop "Gazi meclisin bu tarz iddialarla anılmaması ve vekillerin zan altında kalmaması gerekir" diye de ekledi. 

Etiketler mustafa şentop süleyman soylu 10 bin dolar alan siyasetçi tbmm meclis başkanı
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