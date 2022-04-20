Meclis Başkanı Şentop, AK Parti'de kimi işaret etti ?

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı bir röportaj sırasında çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada gündem olunca, Şentop, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya fenomeninin yazdıklarının 'iç operasyon' olduğunu ifade etti.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" gerekçesiyle tutuklanmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı bir röportaj sırasında çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Şentop, AK Parti'ye yakın olan 'Cumhur Franfurt' isimli kullanıcının, kendisini etiketleyerek, “Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış” sözlerine, tepki gösterdi.

"Terbiyesizlik yapma" diyen Şentop, "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen" ifadelerini kullandı. Cumhur Frankfurt isimli kullanıcı ardından tweetini sildi.

Şentop, ertesi gün söz konusu durumla ilgili açıklamasında konuyu kapatmayacağını söyleyerek, "Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Biz hep bununla mücadele ettik. Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım. Daha önce bu tür konulara girerek cevap yetiştirmek gibi bir geleneğim yoktu" dedi.