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  4. 24 Ekim 2019 16:25

Meclis’e 31 yeni fezleke

Dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle Meclis’e 31 yeni fezleke daha gönderildi. Fezlekelerin 30’u eş genel başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan dahil 19 HDP’li vekil hakkında.

Meclis’e 31 yeni fezleke
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Milletvekilleri ve fezleke sayıları şöyle:

Sezai Temelli (beş), Dilan Dirayet Taşdemir, Berdan Öztürk, Muazzez Orhan (üç), Salihe Aydeniz (iki), Pervin Buldan, Ayşe Sürücü, Semra Güzel, Nimetullah Erdoğmuş, Remziye Tosun, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Dersim Dağ, Ayşe Acar Başaran, Murat Sarısaç, Sait Dede, Hişyar Özsoy, Hüda Kaya, Habip Eksik ve Abdullah Koç (bir).

Öte yandan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk hakkında da bir fezleke hazırlandı.

Meclis’te 7 Ekim itibariyle 171 milletvekili hakkında 758 fezleke bulunuyor.

 

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hdp , dokunulmazlık , fezleke , dokunulmazlıkların kaldırılması
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