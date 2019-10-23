Meclis'i boykot eden HDP Diyarbakır'dan seslendi

HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli parlamentoya çağrı yaparak, "Bu düzene her şeyden önce parlamenterler karşı çıkmalı. Tüm milletvekillerine çağrımızdır; bu zulme sessiz kalmayın. Kürt halkı arkanızdadır. Yasalardan aldığınız güçle gereğini yapın" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Meclis'i 3 gün süreli boykot etme kararının ardından Diyarbakır'da toplandı.

Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, tüm Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eş başkanları Leyla Güven ve Berdan Öztürk, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile birçok HDP milletvekili, Kuzey Suriye operasyonu, belediyelere kayyum atanması ve gözaltıları protesto etmek için Meclis çalışmalarını 3 gün boykot eden HDP’liler, Ofis semtinde eylem gerçekleştirdi.

Önlemlerin alındığı eylemde, valiliğin yasağına rağmen açıklamaya ve oturma eylemine izin verildi.

TEMELLİ: PARLAMANTOYA UYARI VE PROTESTO MESAJI VERDİK

Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Temelli polisin yoğun önlemlerine tepki gösterdi. "Abluka altında yaşamayacağız, ablukaları yıkacağız" diyen Temelli, şunları söyledi.

"Bizler burada halkımızla birlikte sokaklardayız. Bu kent bizim kentimiz. Parlamentoya uyarı ve protesto mesajı verdik. Ülkenin kentlerine kayyum atanırken, parlamentonun duyarsız ve kayıtsız kalması kabul edilemez. Parlamento öncelikle bu saldırıyı kendisine yönelik kabul etmeli ve inisiyatif almalı. Kayyum şiddettir, zülümdür. Bir faşist düzendir. Bu düzene her şeyden önce parlamenterler karşı çıkmalıdır. Bu yüzden 3 günlük eylemimizle tüm milletvekillerine çağrımızdır; bu zulme sessiz kalmayın. Kürt halkı arkanızdadır. Yasalardan aldığınız güçle gereğini yapın. Yapmazsanız bilin ki, kayyum size de atanmıştır. Bir an önce kayyumların kentlerimizden defolup gitmesini istiyoruz. Kentin sahibi Kürt halkıdır."

'12 BELEDİYE BAŞKANIMIZ TUTUKLANDI'

Yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye (DBB) Başkanı Selçuk Mızraklı’nın tutuklamasına da sert tepki gösteren Temelli, şöyle devam etti:

"12 belediye başkanımız tutuklandı. 2016’da Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’ya yapılan muamele, dün bir kez daha tekrarlandı. Cezaevinde bulunan yoldaşlarımızın hiçbir suçu yok. Hepsinin bir an önce özgür kalmasını istiyoruz. Kayyum şiddetiyle arkadaşlarımızı tutukluyorlar. Bir kişi bile kalsak bu düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."

BAŞ: İKTİDAR KÜRTLERİ HEDEF TAHTASINA YERLEŞTİRDİ

Temelli’nin ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da bir açıklama yaptı.

Baş, "Bu iktidar, bir kez daha hem içeride hem dışarıda Kürtleri hedef tahtasına yerleştirerek, Türkiye'de şovenizm, ırkçılık estirerek, kendi iktidarını koruma kaygısı içerisine girmiş durumda. Burada Kürt emekçilerine ve direnen Kürt halkına selamlarımızı iletiyoruz. Maalesef Türkiye'de iktidar koltuğuna oturanlar, halkları birbirine düşmanlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama bütün Kürt halkı bilsin ki, Türkiye'de Kürtlerle barış, kardeşlik, dayanışma duygularıyla, kalbi Diyarbakır'da atan milyonlarca emekçi var. Ve onlar bu ablukanın kırılmasında görev üstleneceklerdir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından HDP’liler oturma eylemine geçti, ardından da yürüyüş halinde dağıldı.