Meclis'in vekil sayısı düştü: İşte başkan seçilen vekiller

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı adayı olan milletvekillerinin son durumu belli oluyor.

TBMM'de belediye başkan adayı olan milletvekillerinin isimleri paylaşılmıştı. AK Parti'den 3, CHP'den 5, İYİ Parti'den 2, HDP'den 7 ve 1 bağımsız milletvekili belediye başkanı adayı olmuştu.

AK Parti'den 3 aday

Binali Yıldırım, açılan sandık sonuçlarına göre seçimi önde götürüyor. İstanbul'da sandıkların yüzde 80'i açıldı ve Ekrem İmamoğlu'na yaklaşık 300 bin fark oy fark attı.

Ankara'da ise kıran kırana geçen seçimde AK Parti Milletvekili Mehmet Özhaseki, seçimi Mansur Yavaş'ın gerisinde takip ediyor. Oy farkı ise 40 binden az.

AK Parti'nin Aydın adayı Mustafa Savaş, açılan sandık sonuçlarına göre Özlem Çerçioğlu'nun 30 bin oy gerisinde.

CHP'nin 5 adayı

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan ise seçimi önde götürüyor. AK Parti'nin adayı Fatih Metin, Özcan'ın 6 bin oy gerisinde bulunuyor.

CHP Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ise mevcut durumda seçimi kaybediyor. Bursa Osmangazi'de AK Parti'nin adayı Mustafa Güngör, 3 bin oyla seçimi önde götürüyor.

CHP'nin Ordu Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel ise Ordu'da büyük hezimet yaşadı. AK Parti'nin adayı Mehmet Ali Güler CHP ve Saadet Partisi'nin adaylarına fark attı.

CHP'nin Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç da seçimi kaybeden vekiller arasında. AK Parti'nin adayı Hayrettin Güngör, Öztunç'a 100 bin oydan fazla fark attı.

CHP'nin İzmit adayı Fatma Kaplan da Kocaeli'de büyük hezimet yaşıyor. Kocaeli'de mevcut sandıkların yüzde 60'ı açıldı ve AK Parti'nin adayı Tahir Büyükakın seçimi önde götürüyor.

İyi Parti'de 2 aday

Balıkesir'de kıran kırana mücadele devam ediyor. İyi Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, AK Parti adayı Yücel Yılmaz'a yüzde 1 farkla takip ediyor.

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dursun Ataş, seçimde büyük hezimet yaşıyor. AK Parti'nin adayı Memduh Büyükkılıç, 120 bin oy farkla seçimi önde götürüyor.

Bağımsız aday kaybediyor

Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, Samsun'da kaybeden vekiller arasında bulunuyor. Samsun'daki büyük yarışı AK Parti'nin adayı Mustafa Demir önde götürüyor.

HDP'nin vekil adayları

Kars'ta büyük yarış devam ediyor. HDP Kars Belediye Eşbaşkan Adayı Ayhan Bilgen, seçimi küçük bir farklı önde götürüyor. Sandıkların henüz yüzde 60'ı açılmış durumda.

HDP'nin Balıkesir Belediye Başkan Adayı Ali Kenanoğlu, seçimlerde büyük hezimet yaşıyor. Kenanoğlu, açılan sandıklardaki oyların sadece yüzde 2'sini alabildi.

HDP'nin Bağcılar adayı Hüda Kaya ise seçimleri büyük farkla kaybediyor. AK Parti'nin adayı Lokman Çağırıcı seçimi açık ara farkla önde götürüyor.

Diyarbakır'da HDP'nin adayı Selçuk Mızraklı, seçimi önde götürüyor. Açılan sandıklara göre, Mızraklı'nın başkanlığına kesin gözüyle bakılıyor.



HDP'nin Van Belediye Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan ise seçimleri önde götürüyor. Sandıkların henüz yüzde 42'si açılırken, HDP'li Ertan AK Parti'nin adayı Necdet Takva arasındaki oy farkı sadece 15 bin.

HDP'nin Bingöl adayı Hişyar Özsoy ise seçimlerde büyük hezimet yaşıyor. AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan açılan sandıklara göre, seçimi önde tamamlaması kesinleşti.

HDP Kocaeli Belediye Başkan adayı Züleyha Gülüm de seçimi kaybeden vekiller arasında. AK Parti adayı Tahir Büyükakın hem HDP'nin hem de CHP'nin adayına fark atmış durumda.