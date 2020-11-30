Meclis’te 1 ay ziyaretçi yasağı

Alınan karara göre Meclis yerleşkesi ve eklentilerine korona virüsü (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Korona virüsü salgını dolayısıyla Meclis’e girişte HES kodu uygulaması da bu hafta başladı.

Meclis’te korona virüsü testi pozitif olan milletvekili sayısı toplam 120’yi buldu. Bu 5 milletvekilinden birinin virüse yakalandığı anlamına geliyor.



