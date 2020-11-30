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  4. 30 Kasım 2020 12:14

Meclis’te 1 ay ziyaretçi yasağı

Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Meclis’te ziyaretçi yasağı kararı alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Meclis’te 1 ay ziyaretçi yasağı
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Alınan karara göre Meclis yerleşkesi ve eklentilerine korona virüsü (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Korona virüsü salgını dolayısıyla Meclis’e girişte HES kodu uygulaması da bu hafta başladı.

Meclis’te korona virüsü testi pozitif olan milletvekili sayısı toplam 120’yi buldu. Bu 5 milletvekilinden birinin virüse yakalandığı anlamına geliyor.
 
 

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