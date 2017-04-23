Meclis'te 23 Nisan özel oturumu

TBMM'nin açılışının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla özel oturumla toplanan Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekilleri, İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunulmadığı için Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a tepki gösterdi.

TBMM'nin açılışının 97'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kahraman başkanlığında, özel gündemle toplandı. Meclis Genel Kurulu özel oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, AK Parti'li, CHP'li, MHP'li ve HDP'li milletvekilleriyle TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, YÖK üyeleri, siyasi parti genel başkanları, askeri erkan, bürokratlar, dekanlar ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Meclis Başkanı Kahraman, konuşmaya başlayınca CHP'li bazı milletvekilleri Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunulmadığını anımsatarak, tepki gösterdi. Kahraman, konuşmasını tamamladıktan sonra CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, saygı duruşunda bulunulmasını rica etti. Bunun üzerine Kahraman, "Biz bütün tarihi şahsiyetlere saygı duyarız. Bugüne kadar tabirlerimize böyle bir durum mevzu bahis olmadığı için bunu yapmadık" dedi.

Öte yandan liderlerin konuşma yapacağı Meclis kürsüsünün iki yanına prompterler kuruldu.

TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümünde Başbakan Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında başladı. Meclis'teki özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan izleyici olarak yer alıyor.

Özel oturumda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genel Kurul'da şu açıklamalarda bulundu:

"Meclisimiz gazi Meclis'tir. Dünyada başka bir parlamento böyle bir ünvana layık görülmemiştir. Bu dönemde Meclisimiz ikinci defa gazilik ünvanını hak etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin varisidir. İnancım odur ki ümidini bizlere bağlayanlara hayal kırıklığı yaratmayız. Nice badireler atlattık. Bir cihan devletinin varisiyiz."

Başbakan Binali Yıldırım;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları başta olmak üzere vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum...

Milli egemenliği çiğnetmemek ve milletin egemenliğini korumak bu Meclis'in görevidir.

Milletin kararlılığı ve cesareti darbecilere darbe indirmiştir.

Meclis'in hangi badirelerden geçtiğini unutmamalıyız.

Bu Meclis gazi meclistir ve aynı zamanda kahraman bir meclistir.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:

Mustafa Kemal Atatürk için 23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktası. Hepimizi çatısı altında toplayan bu gazi Meclis, Türkiye milli tarihinin bir başlangıcıdır. 23 Nisan 1920'nin çocuklara armağan edilmesi, cumhuriyetimizin de bir çocuk kadar temiz ve yalın kalacağına işaret eder. Milli mücadeleyi yönetmesi nedeniyle dünyada gazi ünvanına sahip tek meclis olan TBMM, kurulduğu günden itibaren hükümetin denetlenmesi görevini daima sürdürdü.

En zor durumda bile TBMM görevini yapmış, kimse 'Gensoruyu neden soruyorsunuz?' diye sormamıştır. Milletvekillerinin bu gensoru yoluyla denetim yetkilerini kullanmaları sorun edilmemiş, ayak bağı olarak kabul edilmemiştir. YSK tarafından meşruiyeti tartışmalı hale getirilen mühürsüz seçimle bizler bir bakana soruyu soramayacağız. Yaratılan bu acı tabloyu vicdanı sızlayan herkesin iyi duymasını isterim.

Bu bağlamda milli mücadelenin hemen sonrasında müzakerelerine başlanan yeni anayasa tartışmalarını da hatırlatmakta fayda görüyorum.

1924 yılında. Cumhurbaşkanı gerekçesini millete ve devlete belirtmek şartıyla Meclis'i feshedebilir denir. Buna rağmen fesih yetkisine karşı çıkmışlardır.

"HİÇBİR MAKAM, MEVKİ TBMM'Yİ FESHEDEMEZ, NOKTA"

Rahatsız olduğunuzu biliyorum, milli irade milli irade diyorsunuz. Milli irade varsa burada tecelli etmiştir. Hiçbir makam, mevki TBMM'yi feshedemez, nokta.

Sayın Başkan ben bu Meclis'in itibarını korumak zorundayım. Ben milli iradeye saygı göstermek zorundayım.

Tarih böyleyken TBMM köklü geçmişine sahip çıkmak yerine Meclis'i fesih yetkisinin 1 kişiye verilmesini istemiştir. Bu anlayış milli iradenin reddidir. Tarih asla unutmayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında ona vekillik ediyorsunuz. Aynı zamanda tüm parti gruplarına karşı da tarafsızlığınızı korumak zorundasınız. Yeni tek adam rejiminde siz sayın cumhurbaşkanına vekalet edemeyeceksiniz. Vekaleti seçimle gelen değil, atama ile gelen başkan yardımcısı yapacaktır. Bu durum darbe dönemlerine uygun bir uygulamadır.