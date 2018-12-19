Meclis'te AK Partililer'den ''sendrom'' tepkisi

Meclis’te süren Bütçe görüşmelerinde söz alan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, AK Parti’nin ‘Hubris sendromu’ hastalığına yakalandığını söyledi. Atay, "Karşıma hubris sendromu diye bir hastalık çıktı. Çok uzun süre gücü elinde bulundurmaktan kaynaklanan bir kibir sendromu diyebiliriz.

İnternete bunu yazınca, ilk örneğin Recep Tayyip Erdoğan olması bence manidar, sizin için de düşündürücü olmalı." dedi. Atay'ın bu sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Meclis Genel Kurulu’nda 2019 yılı bütçesi üzerinde söz alan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, konuşmasında “Kibrin bir sebebi de mutlak güç sahibi olduğunu sanmaktır. Mücadele ettiğiniz kişileri iyi anlamaktan yanayım. O yüzden sizi ve davranışlarınızı gerçekten anlayabilmek için biraz araştırma yaptım. Karşıma Hubris sendromu diye bir hastalık çıktı” dedi.

"HASTA SENSİN"

Hastalığın, “Çok uzun süre gücü elinde bulundurmaktan kaynaklanan bir kibir sendromu” olarak tanımlandığını söyleyen Atay’a AK Parti Milletvekili Ramazan Can, “Hadi oradan be! Terbiyeli ol!”, Zeynep Gül Yılmaz ise, “Hasta sensin” diye tepki gösterdi.

"İLK ÖRNEK OLARAK ERDOĞAN'IN ADININ ÇIKMASI MANİDAR"

Hubris hastalığıyla ilgili internet aramasında ilk örnek olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın adının çıkmasının manidar olduğunu söyleyen Atay, “Bu kibir hiçbir zaman kaybetmeyeceğinizi sanmanızdan geliyor. Bir yandan da bu kibir ve yenilmezlik sanrısı içinde yaşarken korktuğunuzu da biliyorum” dedi.

‘SİZİNLE MÜCADELE İÇİN SARI YELEĞE İHTİYACIMIZ YOK’

İktidarda Fransa’daki sarı yelekliler eylemi üzerinden Gezi travmasının nüksettiğini söyleyen Atay şöyle devam etti: “Siz ne derseniz deyin Gezi bizim için onurdur. Ben orada geçirdiğim her dakikadan gurur duyuyorum. İçinde olmaktan da gurur duyacağım. Bakın, biz baş kesmeyiz ama bu niyetli olanların karşısında dimdik duracağımızdan, bir tek geri adım atmayacağımızdan emin olabilirsiniz. Tolstoy’un bir sözü var: ‘Kibir ve inat bir kişinin kendini mükemmel görmesini, sonra da sonunu oluşturur. Emin olun size karşı mücadele etmek için sarı yeleğe ihtiyacımız yok. Sarı yeleklilere ihtiyacımız yok. Ne giydiğimizi görmenize ihtiyacımız yok. Haklı olduğunu bilen, hakkını aramak için mücadele eden, faşizme karşı omuz omuza, yan yana duran örgütlü bir halk size cevabını verir ve emin olun yetecektir de. Ne giydiğimizin önemi yok. Geldiğimizde göreceksiniz, bunu bilesiniz.”



"KENDİSİ HASTA"

Atay’ın bu sözleri üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu söz aldı. Akbaşoğlu, “Kendisi hasta olup da hastalıklı ruh hâletiyle burada kendi durumunu başkalarına psikolojik olarak yansıtanlar karşımıza çıkınca onlara sözlerini aynen iade ediyorum” dedi. Son dönem açılışı yapılan projelerin fotoğraflarını gösteren Akbaşoğlu, “15 Temmuz, dünyanın en büyük 10 tane projesinden 6’sının Türkiye’de gerçekleşmesini engellemeye yönelik uluslararası bir operasyondu. Emperyalistlere bu büyük mega projelerle tokat atmak işte bizim şiarımız. 2015’te bunlar yapılmasın diyenler Gezi’de Vandalizm’e esir oldular. Biz Vandalizm’e esir değil, milletimizin emrinde hizmetkâr olmaya geldik” dedi.

"HASTA OLSAM TEDAVİ OLURDUM"

Akbaşoğlu’nun sözlerinin ardından Atay sataşma gerekçesiyle yeniden kürsüye çıktı. Konuşmasında bir tespit yapıldığını söyleyen Atay, “Ben “Kansersiniz.” desem bu kadar alınmazdınız, hubris sendromunu hepiniz biliyor olmalısınız ki bayağı zorunuza gitti; problem değil. Başkan vekilinizin söylediği gibi hasta olsam bunu kabul eder, şahsen tedavi olmayı tercih ederim. Bence bu önerimi dikkate alın” dedi. AK Parti Grup Başkanvekilin gösterdiği fotoğraflara değinen Atay, “Sürekli burada çıkıp köprü fotoğrafları göstermeniz aslında hükûmetinizin çok da bir şey yapmadığını gösteriyor. Bu sizin göreviniz zaten. Siz bize köprü yaparken lütufta bulunmuyorsunuz açıkçası. O yüzden bence naçizane önerimizi dikkate alın, çok uzun süre iktidarda kalmak ne yazık ki böyle şeylere sebep olabiliyor. Bir gidip görünmenizde yarar var” dedi.