Meclis'te AK Parti'nin liyakat sisteminin nasıl çökerttiğini anlattı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, AK Parti iktidarlarında liyakat sisteminin yok edildiğini söyledi. Son iki sene içerisinde atanan 11 rektörün ilahiyatçı olduğunu kaydeden Bulut, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tek adamın her şeye karar verdiğini kaydetti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada AK Partililerin “tek adam yönetimini”, Türkiye'de liyakat sisteminin içinde bulunduğu durumu ilk kez duymuş gibi davrandıklarını belirterek, yeni sistemde tek bir kişinin bakanları, bürokratları, rektörleri atadığını söyledi.

GOCUNACAK BİR ŞEY YOK

Varlık Fonu'nun başında da Cumhurbaşkanı'nın olduğunu kaydeden Bulut, tek bir kişinin ihaleleri verdiğini, basını dizayn ettiğini belirtti. Bulut, “Bir havuz medyası oluşturulmuş; bakıyorsunuz, bir gazetenin başında, televizyonun başında bir iş adamı, bir bakıyorsunuz o iş adamı bir başka iş adamına aynı yeri devrediveriyor. Bu işin başında kim var? Yine Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanın görev şemasına bakıyorsunuz. Politikalar Kurulunun, ofislerin, kuruluşların başında kim var? Cumhurbaşkanı. O zaman bu sistemin adı nedir? Tek adam yönetimidir. Bunda gocunacak bir şey yok, bunu zaten söylediniz ve bunu da kürsülerden söylediniz, seçimlerde söylediniz "Cumhurbaşkanı gelecek, yönetecek" dediniz” ifadelerini kullandı.

FETÖ’YE PARSEL PARSEL VERDİNİZ

Bu yaşananlardan ülkenin daha önce çok çektiğini söyleyen Bulut, 15 Temmuz’un devletin olanaklarının FETÖ’cülere sunulması üzerinde yaşandığını kaydetti. Bulut, üniversite sınav soruları çalındığında, KPSS soruları çalındığında, kurmay albaylık sınavlarına müdahale edildiğinde, Emniyete her türlü görevlendirme yapıldığında, yargıya, polise, askere, üniversitedeki akademisyenlere müdahale edildiğinde AK Parti’nin iktidarda olduğunu hatırlattı. Devlet ihalelerinin, kamuya ait yerlerin parsel parsel FETÖ’ye verildiğini kaydeden Bulut, liyakatın bozulduğunda kanserli hücrenin yayılarak vücudun tüm direncini bozması gibi devletin yapısını da bozduğunu söyledi.

LİYAKAT SİSTEMİ BOZULDU

Yöneticiler ne kadar dürüst olursa olsun yapının yolsuzluğa, yoksulluğa mahkum olacağının altını çizen Bulut, Türkiye’de liyakat sisteminin bozulmasının TÜBİTAK'ın başına hayvanat bahçesi müdürünün atanmasıyla başladığını ve devam ettiğini bildirdi. Liyakattan uzak atamalara ilişkin örnek veren Bulut, “Bu ülkede tıp fakültesinin başına veteriner hekim dekan olarak atandı. Yine, Sağlık Bakanlığı yönetimine, müzik eğitimi alanında lisans ve yüksek lisansını tamamlamış bir kişi atandı; yardımcılığına sağlıkla hiçbir alakası olmayan biri atandı. Türk Hava Yollarının yönetiminde Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlar var. Hazinenin en önemli birimine, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne bu birimde daha önce hiç çalışmamış birisi atandı. Fars dili uzmanı Atatürk'le ilgili bir kurumun başına getirildi. Yine, AK Parti'li bir eski bakanın oğlu ile Yargıtay Başkanı'nın oğlunu beş yıllık tecrübe kuralını çiğneyerek Futbol Federasyonu'na atadınız” dedi.

11 REKTÖR İLAHİYATÇI

Son iki sene içerisinde atanan 11 rektörün ilahiyatçı olduğunu kaydeden Bulut konuşmasını, Koçi Bey’in risalesindeki, “Sultanım, bu 30-40 kişiyi mutlu etmek için halkı perişan etmeye değer mi?" sözleriyle bitirdi.