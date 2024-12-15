Meclis'te AK Parti'nin ''tabutu'' kaldırıldı

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kürsüye üzerinde ''AK Parti'' yazan küçük tabutla çıkmak istedi. Ancak TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ buna izin vermedi. Barut, ''Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim'' dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri sırasında dün AK Partili milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Görüşmeler devam ederken; bugün dikkat çeken bir olay daha yaşandı.

TBMM'DE 'TABUT' EYLEMİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçilere ilişkin konuşma yapmak için kürsüye çıkarken, üzerinde “AK Parti” yazan temsili bir küçük tabutla çıkmak istedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bunun TBMM İç Tüzüğü gereğince disiplin suçu oluşturacağını belirtmesi üzerine CHP’li Barut, tabutu CHP grup sırasının önüne koyarak kürsüye çıktı.

“ZARARSIZ BİR EYLEMDİ AMA…”

CHP’li Barut, “Zararsız bir eylemdi. Ama bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim” dedi.