  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Meclis'te AK Parti'nin ''tabutu'' kaldırıldı

Meclis'te AK Parti'nin ''tabutu'' kaldırıldı

Meclis'te AK Parti'nin ''tabutu'' kaldırıldı
Güncelleme:

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kürsüye üzerinde ''AK Parti'' yazan küçük tabutla çıkmak istedi. Ancak TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ buna izin vermedi.  Barut, ''Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim'' dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri sırasında dün AK Partili milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

 Görüşmeler devam ederken; bugün dikkat çeken bir olay daha yaşandı.

TBMM'DE 'TABUT' EYLEMİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçilere ilişkin konuşma yapmak için kürsüye çıkarken, üzerinde “AK Parti” yazan temsili bir küçük tabutla çıkmak istedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bunun TBMM İç Tüzüğü gereğince disiplin suçu oluşturacağını belirtmesi üzerine CHP’li Barut, tabutu CHP grup sırasının önüne koyarak kürsüye çıktı.

“ZARARSIZ BİR EYLEMDİ AMA…”

CHP’li Barut, “Zararsız bir eylemdi. Ama bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim” dedi.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kürsüye üzerinde ''AK Parti'' yazan küçük tabutla çıkmak istedi. Ancak TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ buna izin vermedi.  Barut, ''Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim'' dedi.

Etiketler TBMM meclis tabut ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti Bunu da duyduk: 6 kişilik aile aynı diş fırçasını kullanıyormuş Bunu da duyduk: 6 kişilik aile aynı diş fırçasını kullanıyormuş AK Parti il başkanlığı binasına molotoflu saldırı AK Parti il başkanlığı binasına molotoflu saldırı MHP asgari ücret için ilk kez rakam verdi MHP asgari ücret için ilk kez rakam verdi Ankaralı Turgut hayatını kaybetti Ankaralı Turgut hayatını kaybetti Ankaralı Turgut'un vasiyeti yürek dağladı Ankaralı Turgut'un vasiyeti yürek dağladı Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Esad düştükten sonra ülkesine giden Suriyeli sayısı belli oldu Esad düştükten sonra ülkesine giden Suriyeli sayısı belli oldu Şam'da tüyler ürperten görüntüler Şam'da tüyler ürperten görüntüler Esad'ın askerlerinin akıbeti belli oldu Esad'ın askerlerinin akıbeti belli oldu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'nin masasındaki rakam ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'nin masasındaki rakam ortaya çıktı Garanti süresi dolan arızalı televizyon için değişim kararı Garanti süresi dolan arızalı televizyon için değişim kararı Annesini poşetle boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü Annesini poşetle boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan barajda durum vahim 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan barajda durum vahim Buda'nın eli, havyar limonu... Burası Türkiye'nin en sıra dışı bahçesi Buda'nın eli, havyar limonu... Burası Türkiye'nin en sıra dışı bahçesi Polis çakar kullananlara cezayı çaktı Polis çakar kullananlara cezayı çaktı Sınırdaki çadır kentten geriye bu görüntüler kaldı Sınırdaki çadır kentten geriye bu görüntüler kaldı Duruşma salonundaki silahlı saldırıdan kahreden haber Duruşma salonundaki silahlı saldırıdan kahreden haber