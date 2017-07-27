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  4. 27 Temmuz 2017 10:57

Meclis'te balkona çıkan CHP'li vekile ''atla'' diye bağırdılar

CHP'li milletvekili, basın locasında Meclis'i protesto ederken AK Partili vekiller ''atla, atla'' diyerek tempo tuttu.

Meclis'te balkona çıkan CHP'li vekile ''atla'' diye bağırdılar
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TBMM Genel Kurulu'nda İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmeleri devam ederken, CHPMalatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile birlikte basın locasına çıkarak, bir süre çalışmaları buradan ayakta izlediler.

ATLA ATLA SLOGANI
Ağbaba'nın, AK Parti sıralarına dönerek, "İçtüzük değişince işe yaramayacaksınız, biz de buradan laf atacağız artık." demesi üzerine, bazı AK Parti milletvekilleri, "Atla atla." ifadesini kullandı.

"ÇOK GENÇSİNİZ"
Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da "Yanlış bir şey yapmayın lütfen, çok gençsiniz." diye espri yaptı.

meclis , chp
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