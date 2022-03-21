Meclis'te bu hafta gündem yoğun! Milyonları ilgilendiren 4 düzenleme görüşülecek

Seçim kanununda değişiklik öngören teklif, tüketici hakları, kadına şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin teklif Meclis gündemine geliyor.

Seçim kanunu değişikliği teklifinin meclis görüşmeleri başlıyor.

15 maddelik teklifin bu hafta Anayasa komisyonunda ele alınması bekleniyor.

AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı teklifle seçim barajı yüzde 10'dan 7'ye düşürülüyor.

Milletvekili hesabı ve dağılımı partinin o seçim çevresindeki aldığı o sayısına göre yapılacak. Seçime girmek için Meclis'te grup kurmak tek başına yeterli olmayacak.

KADINA ŞİDDETTE CEZALAR ARTIYOR

Adalet Komisyonunda ise kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin teklif ele alınacak .

Teklife göre, kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Duruşmalardaki hal ve tavırlarla takım elbise giymek, kravat takmak gibi gerekçelerle iyi hal indirimi yapılamayacak.

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller suç olacak. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama, tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak.

TÜKETİCİYE YENİ HAKLAR

Genel Kurul da tüketicilerin korunmasına ilişkin düzenlemeyi görüşecek.

Düzenlemeye göre ön ödemeli satılan konutlar, sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ayda teslim edilecek. Bu sürede teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti verilmesi zorunlu olacak.