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Meclis'te CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Meclis'te CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri yine kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti'nin "limonun üretim ve ihracatında yaşanan sorunlar", HDP'nin "elektrik fiyatları", CHP'nin "Ziraat Bankası'nın Demirören Grubu'na kullandırdığı kredi" ile ilgili grup önerileri kabul edilmedi.

 Genel Kurulda, AK Parti Grubu'nun gündeme ilişkin önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 48 saat geçmeden gündemin kanun teklifleri ve komisyonlardan gelen diğer işler kısmının ikinci sırasına alınması kararlaştırıldı.

Etiketler meclis genel kurul öneri
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