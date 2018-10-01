Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

CHP, HDP ve İYİ Parti, Meclis’in 27. döneminin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etti.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışında milletvekillerine hitap etti.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın yönettiği ilk oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasının ardından Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusundaki yetkinin uzatılması ile BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği hareket ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 27’nci dönem açılışı için TBMM Genel Kurulu’na girdiği sırada CHP, HDP ve İYİ Parti protesto etti. Üç partinin Meclis Grubu, bugünkü oturumda Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmadı ve konuşmasını alkışlamadı.

CHP'Lİ TANAL'DAN TEPKİ

Öte yandan konuşmasının son bölümünü ekonomiye ayıran Erdoğan’a bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından tepki geldi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Tanal yerinden bağırarak Erdoğan’ı protesto ederken Tanal’ın tavrına ilk müdahale CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Ön sırada oturan Kılıçdaroğlu arkasına dönerek Tanal’a eliyle dur işareti yaptı.