Meclis'te gergin 15 Temmuz; Erdoğan'ı protesto ettiler - CANLI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla TBMM'de özel gündemli toplantı düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılmak üzere TBMM'ye geldi.

Oturum İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da milletimizin yiğit evlatları meydanlara indi. Gözlerini kapatmadan şehadete yürüdü. Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü bütün dünyaya göstermiştir. Bugün Türkiye demokratik bir sistem ile yoluna devam etmektedir. Türkiyeniz anayasada belirtildiği gini sosyal, laik, fikir ve inançlara saygı gösteren bir hukuk devletidir. Alçak darbecilere karşı Meclis'i açık tutarak milli iradenin hür olduğunu gösterdik. Her kuruma sızmış olan hainler helikoperlerden bombalar yağdırdılar. Onlar korkutmaya milletin vekillerini yok etmeye çalıştıkça 157 milletvekili çelikten iradeyle kenetlendiler.

İnsan suya düştüğü için değil sudan çıkamadığı için boğulur. Biz suda çırpınmadık. Ortak irade ortaya koyduk. Tarih cesareti olmayanın başarısı olmayacağını bize öğretti. Darbe girişiminin başladığını görür görmez Meclis'i açma kararı verdim. Cumartesi günü bir gün sonra TBMM'yi toplantıya çağırma yetkimi kullandım. Örnek bir olağanüstü toplantı yaptık. Ankara'da bulunanlar Meclis'e koştular.

Size bir anektodu aktarmak isterim. Özgür (CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Özel) Bey'in o zaman ceketi yoktu. 3 grup başkanvekili beraber oturduk. Ahmet Gündoğdu bey geldi, ÖZgür Bey'e "Birazdan televizyoncular gelir, çekim yapılır ben ceketimi sana vereyim" dedi. Özgür Bey hay hay dedi ceketi aldı. Ve güzel bir konuşma yaptı. Kaderde milli görüş gömleğini giymek de varmış. Partiler olarak ayrı olabiliriz ama aynı bilekteyiz. Gerektiğinde bir yumruk olabiliriz. 15 Temmuz bunun bir ıspatıdır. Binamızın alt katındaki sığınaya indik orada 3 parti olarak bildiri hazırladık. Daha sonra 4. parti de bildiriye imzasını attı. TBMM'de bulunan bütün milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyorum.

"DARBELER DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

Milli birlik ve beraberlik şuuru meydanları doldurdu. Milletimiz demokrasi nöbetlerine günlerce devam etti. Parti farkı olmadı. 7 Ağustos'ta 5 milyon kişinin katılımıyla miting düzenlendi. Türkiye bir daha darbelerle yüz yüze gelmeyecek. Darbe teşebbüsü senaryosu hazırlayan mihrakların hevesleri kursaklarında kalacak. Toplum demokrasiyi tümüyle özümsedi. Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir. Türkiye bunun dışında belalarla karşılaşmayacak."

BAŞBAKAN YILDIRIM: 15 TEMMUZ'DA DÜŞMANA KIYAMETİ GÖSTERDİK

Kahraman'ın ardından AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım kürsüye geldi. Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün burada yeniden bir araya gelebiliyorsak şehitlerimiz, gazilerimiz ve büyük Türk milletine borçluyuz. 15 Temmuz bu milletin düşmanına kıyameti gösterdiği gündür. 15 Temmuz iman dolu çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. 15 Temmuz milletin çıplak eliyle silahları erittiği gündür. 15 Temmuz milli iradenin teslim alınamayacağının 7 düvele ilan edildiği gündür.

Milletimiz ikinci kurtuluş mücadelesini başlattı. 15 Temmuz gecesi ihanetin en şiddetlisini yaşadık. İstiklalin bir bedeli var. Bu bedeli binlerce kez ödedik. O gece Meclis darbeye boyun eğmedi. Gazi bir millete gazi Meclis yakışır. Milletvekillerimiz o gece parti kimliklerini bir kenara bırakıp demokrasiye sahip çıktı. Milletimiz de o gece Meclis'ine ölümüne sahip çıktı. Milletvekillerimiz nasıl o gece milli iradeye davetsiz çıktıysa 15 Temmuz'un her yıldönümünde de aynı ruhla bu çatı altında buluşulmalıdır. O gece milletin kahraman evlatları ellerinde bayrak dillerinde Allah nidalarıyla ölüme koştu.

O gece Ahmet Mehmet yoktu. Ayşe Fatma yoktu. 80 milyonun adı vatandı bayraktı istiklaldi. 1915'te Çanakkale'yi geçemeyen gafiller 2016'da İstanbul Boğazını geçeceğini mi zannetti. Siz bu aziz milleti hiç tanımamışsınız. Siz kalleş oldukça biz daha çok kardeş olacağız. Siz kelepçeler vurdukça biz daha çok kenetleneceğiz. Karanlık çevreler milletin sağduyusuyla kaybolmuştur. Türk ordusu bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlüdür."