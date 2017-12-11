Meclis'te gergin anlar ! AK Partili Elitaş belgeleri yırttı

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP tarafından dağıtılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarının Man adasında şirketleri olduğu iddialarına dair belgeleri kürsüde yırttı.



TBMM Genel Kurulunda 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmelerinde Başbakan Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarının Man adasında şirketlerinin olmadığını söylemesi üzerine CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay söz istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarının Man adasında şirketleri olduğu iddialarına ilişkin belgeleri gösterdi.







Bunun üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 2009 yılında belgelerin yayınlandığını ve FETÖ’cüler tarafından 2011 yılında gündeme getirildiğini belirterek, belgelerin Amerika Birleşik Devletleri’nden gönderildiğini söyledi. Ardından Elitaş belgeleri yırttı.









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