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  4. Meclis'te ''köpek giremez'' afişi açan AK Partili isim İçişleri Bakanlığı'na atandı

Meclis'te ''köpek giremez'' afişi açan AK Partili isim İçişleri Bakanlığı'na atandı

Meclis'te ''köpek giremez'' afişi açan AK Partili isim İçişleri Bakanlığı'na atandı

2017 yılında Meclis'te muhalefet sıralarına 'köpek giremez' yazılı afiş gösteren eski AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç, Süleyman Soylu'nun danışmanlığına getirildi.

Milletvekili olduğu dönemlerde, Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet sıralarına doğru 'köpek giremez' afişi gösteren eski AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İçişleri Bakan Danışmanlığı görevine getirildi. 

Gökçen Enç, 2017 yılında, Meclis'te Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü sırada Genel Kurul salonundaki CHP’lilere ‘köpek giremez’ afişi göstermişti. Son milletvekili seçimlerinde de liste dışı kalan Gökçen Enç'le ilgili kararı duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Enç'le fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte Gazi Meclis’te milletvekilliği görevi yaptığımız dava arkadaşımız Gökçen Enç Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı görevine başladı. Hayırlı olsun.” 

Etiketler köpek giremez meclis tbmm süleyman soylu gökçen enç ak parti
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