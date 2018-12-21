Meclis'te Roman tartışması: ''Vali Bey, Romansa boşverin dedi''

TBMM Genel Kurulu'nda, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmelerine "Roman" tartışması damga vurdu. 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın 5. maddesi üzerinde şahsı adına söz alan Görüşmeler sırasında CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun Afyonkarahisar'da çadırda yaşayan bir Roman vatandaşın çıkan yangında hayatını kaybetmesini Meclis gündemine taşıdı.

Purçu, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun üzüntü verici olduğunu, kriz döneminde hükümetin aldığı tedbirleri incelediğinde şaşkınlık yaşadığını söyledi. Hükümetin elektriğe, doğal gaza, vergilere, akaryakıta, kredi kartı faizlerine zam yaptığını, bu zamlar karşısında vatandaşın zor günler geçirdiğini ileri süren Purçu, Cumhurbaşkanı maaşına yüzde 26 zam yapılmasını öngören teklifin kabul edilemeyeceğini belirtti.

"BU ZAM OLUR MU? AYIPTIR AYIP"

Purçu, şunları kaydetti:

"Vatandaş zor durumdayken, ülke bir kriz dönemindeyken bu zam olur mu? Ayıptır, ayıp. Cumhurbaşkanı bu ülkenin cumhurbaşkanıdır ama yediği ekmeğe, elektriğe, suya para veriyor mu? Ev bedava, aracına dahi mazot koymuyor, bedava. O zaman niye zam yaptınız? Bu kriz döneminde bu yapılır mı? Türkiye'nin dış borcu son dönemde 3,5 kat arttı. IMF'nin kapatılan borcuna karşılık birçok ülkeye Türkiye borçlanmış durumdadır." ifadelerini kullandı.



"VALİ BEY ROMANSA BOŞ VERİN, DEDİ"

Purçu, geçen ay Afyonkarahisar'da bir insanlık dramının yaşandığını, 4 yıldır çadırda yaşayan bir roman vatandaşın çıkan yangında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu kişinin Afyonkarahisar Valiliğinden istediği konteynerin verilmediğini söyleyen Purçu, "Vali Bey, oğlunun kaymakamlığa yazdığı mektuba 'Romansa boş verin' dedi. Allah seni kahretsin vali. Romana verdiğiniz değer bu mu? Yanarak can verdi o insan çadırda. İçişleri Bakanı o valiyi görevden almazsa ölen Hanife Hanımın vebali boynunuza olsun." diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ VEKİLLERDEN CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ

Purçu'nun konuşması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugüne kadar Roman vatandaşlar için ne yapıldıysa AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığını söyledi.

Akbaşoğlu, "Deveye sormuşlar 'neden boynun eğri; nerem doğru ki' demiş. Ben bu konuşmanın neresini düzelteyim." dedi.

CHP'Lİ VEKİLLER YÜKSEK SESLE MÜDAHALE ETTİ

Akbaşoğlu'nun konuşmasına CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve diğer CHP'li milletvekillerinin yüksek sesle müdahale etmesi karşısında TBMM Başkanvekili Levent Gök uyarıda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de uzun süre Köksal ve diğer milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise Purçu'nun anlatımlarının yanlış bilgiye dayandığını söyledi.

Purçu'nun ithamlarında haksız olduğunu ifade eden Bekle, "Cumhurbaşkanımız, 'Bu ülkede özür dilenecek birileri varsa Roman vatandaşlardan başlamamız lazım' demiştir. Romanlara yönelik ön yargının kırılmasında ne çaba gösterildiğini benim kadar Özcan da çok iyi bilmektedir. Biz her türlü ayrımcılığı ayaklar altına almış bir partiyiz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Purçu'nun, Afyonkarahisar'da yaşanan bir olayı dile getirmesine verilen tepkiyi anlamadıklarını söyledi.

Özel, Roman vatandaşlara yerelde AK Parti'nin yanı sıra MHP'li belediyelerin de CHP'li belediyelerin de sivil toplum kuruluşlarının da destek olduğunu dile getirdi.